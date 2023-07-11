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Нацбанк отметит юбилей лари выпуском коллекционных монет

Нацбанк отметит юбилей лари выпуском коллекционных монет

Победитель будет выявлен до конца октября и получит две тысячи лари за одну сторону монеты 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T21:41+0400

2023-07-11T21:41+0400

2023-07-11T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. В честь 30-летнего юбилея выпуска первого лари Национальный банк Грузии выпустит три вида юбилейных коллекционных монет. Лари стал национальной валютой Грузии в 1995 году. В обороте лари появились 25 сентября 1995 года, а 2 октября лари объявили единственной законной платежной единицей на территории Грузии. До 1995 года жители Грузии расплачивались купонами и рублями. В связи с юбилеем Национальный банк Грузии объявил конкурс на эскиз трех коллекционных монет номиналом "5 лари" – из меди и никеля, серебра и золота диаметром 28, 38,61 и 25 миллиметров соответственно. При этом серебряная монета должна содержать цветные элементы. Нацбанк Грузии выпустит еще одну коллекционную монету из серии "Цари Грузии" >>Прием работ продлиться до 11 сентября 2023 года. Желающие принять участие в конкурсе должны представить три вида дизайна, объяснение его сути и описание, а также заявку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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