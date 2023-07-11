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Нацбанк отметит юбилей лари выпуском коллекционных монет
Нацбанк отметит юбилей лари выпуском коллекционных монет
Победитель будет выявлен до конца октября и получит две тысячи лари за одну сторону монеты 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T21:41+0400
2023-07-11T21:41+0400
грузия
новости
экономика
национальный банк грузии
коллекционная монета
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. В честь 30-летнего юбилея выпуска первого лари Национальный банк Грузии выпустит три вида юбилейных коллекционных монет. Лари стал национальной валютой Грузии в 1995 году. В обороте лари появились 25 сентября 1995 года, а 2 октября лари объявили единственной законной платежной единицей на территории Грузии. До 1995 года жители Грузии расплачивались купонами и рублями. В связи с юбилеем Национальный банк Грузии объявил конкурс на эскиз трех коллекционных монет номиналом "5 лари" – из меди и никеля, серебра и золота диаметром 28, 38,61 и 25 миллиметров соответственно. При этом серебряная монета должна содержать цветные элементы. Нацбанк Грузии выпустит еще одну коллекционную монету из серии "Цари Грузии" &gt;&gt;Прием работ продлиться до 11 сентября 2023 года. Желающие принять участие в конкурсе должны представить три вида дизайна, объяснение его сути и описание, а также заявку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, коллекционная монета
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, коллекционная монета

Нацбанк отметит юбилей лари выпуском коллекционных монет

21:41 11.07.2023
© photo: Sputnik / StringerНациональный банк Грузии
Национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Победитель будет выявлен до конца октября и получит две тысячи лари за одну сторону монеты
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. В честь 30-летнего юбилея выпуска первого лари Национальный банк Грузии выпустит три вида юбилейных коллекционных монет.
Лари стал национальной валютой Грузии в 1995 году. В обороте лари появились 25 сентября 1995 года, а 2 октября лари объявили единственной законной платежной единицей на территории Грузии. До 1995 года жители Грузии расплачивались купонами и рублями.
В связи с юбилеем Национальный банк Грузии объявил конкурс на эскиз трех коллекционных монет номиналом "5 лари" – из меди и никеля, серебра и золота диаметром 28, 38,61 и 25 миллиметров соответственно. При этом серебряная монета должна содержать цветные элементы.
Нацбанк Грузии выпустит еще одну коллекционную монету из серии "Цари Грузии" >>
Прием работ продлиться до 11 сентября 2023 года.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить три вида дизайна, объяснение его сути и описание, а также заявку.
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