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Шестой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают английский язык

Шестой день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдают английский язык

На экзамен по английскому языку опоздали пятеро абитуриентов 11.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в шестой день Единых национальных экзаменов сдают экзамен по английскому языку, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На первую сессию 11 июля явилось около 95% зарегистрированных абитуриентов, опоздали пять человек. Регистрация ко второй сессии начнется в 14:00 и продлится в течение часа. Единые национальные экзамены в Грузии – расписание>>Следующий экзамен назначен на 12 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать английский, русский, французский и немецкий языки. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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