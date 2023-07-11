https://sputnik-georgia.ru/20230711/skolko-aviatopliva-zavezli-v-gruziyu-s-nachala-goda--novye-dannye-279447256.html

Сколько авиатоплива завезли в Грузию с начала года – новые данные

Сколько авиатоплива завезли в Грузию с начала года – новые данные

В январе-июне на 13,9% вырос импорт в Грузию смазочных материалов и составил 11,26 тысячи тонн 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T10:02+0400

2023-07-11T10:02+0400

2023-07-11T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Импорт авиационного керосина в Грузию в январе-июне 2023 года вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 54,6 тысячи тонн, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. Лидером среди стран-поставщиков авиационного керосина в Грузию является Туркменистан. В первом полугодии 2023 года из этой страны было импортировано 25,7 тысячи тонн, что составляет 47,1% от общего показателя импорта. За Туркменистаном следует Азербайджан – 12,5 тысячи тонн. Это 22,9% от общего импорта. Власти Грузии работают над снижением цен на топливо >>Кроме того, 9,9 тысячи тонн авиационного керосина завезли из Греции – 18,1% от общего импорта. На долю Турции пришлось 11,2%, откуда импортировали 6,1 тысячи тонн. Также небольшая доля в 0,7% пришлась на Мальту, откуда завезли 0,4 тысячи тонн. Больше всего смазочных материалов завезли из Турции – 2,40 тысячи тонн, что составляет 21,3% от общего показателя импорта. За Турцией следуют Иран – 2,27 тысячи тонн (20,2% от общего импорта), Германия – 1,29 тысячи тонн (11,5%), Азербайджан – 0,69 тысячи тонн (6,1%), а также другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии