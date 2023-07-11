https://sputnik-georgia.ru/20230711/zakroyut-li-stantsiyu-metro-varketili-iz-za-remonta-279457852.html

Закроют ли станцию метро "Варкетили" из-за ремонта?

Закроют ли станцию метро "Варкетили" из-за ремонта?

Работы должны завершиться через год, летом 2024 года, отмечают в компании 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T13:20+0400

2023-07-11T13:20+0400

2023-07-11T13:20+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Необходимости закрытия ремонтируемой в Тбилиси станции метро "Варкетили" на данном этапе нет – восстановительные работы продолжаются в привычном режиме, заявили медиаплатформе BMG в столичной Транспортной компании. Ранее сообщалась, что для демонтажа потолка станцию метро "Варкетили" закроют примерно на два месяца – в середине июня-августа. Потолок из асбеста, обрушившийся вскоре после предыдущей реконструкции станции, отремонтируют современными материалами. По информации Тбилисской транспортной компании, в случае если будет принято решение о закрытии станции, будет увеличено число автобусов, следующих в направлении района Варкетили. Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались в феврале текущего года. Их выполняет компания "Бада констракшн", которая восстанавливает станцию метро "Авлабари". Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5,2 миллиона долларов). В ходе реконструкции будут полностью восстановлены внутренняя инфраструктура и интерьер станции. Работы должны завершиться через год, летом 2024 года. В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео >>>Производителей работ – исполнительного директора ООО "Геомепи", менеджера и главного инженера ООО "Кварелмшени" – привлекли к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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метро, грузия, новости, общество, тбилиси, метрополитен, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен