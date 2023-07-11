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https://sputnik-georgia.ru/20230711/zakroyut-li-stantsiyu-metro-varketili-iz-za-remonta-279457852.html
Закроют ли станцию метро "Варкетили" из-за ремонта?
Закроют ли станцию метро "Варкетили" из-за ремонта?
Работы должны завершиться через год, летом 2024 года, отмечают в компании 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T13:20+0400
2023-07-11T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Необходимости закрытия ремонтируемой в Тбилиси станции метро "Варкетили" на данном этапе нет – восстановительные работы продолжаются в привычном режиме, заявили медиаплатформе BMG в столичной Транспортной компании. Ранее сообщалась, что для демонтажа потолка станцию метро "Варкетили" закроют примерно на два месяца – в середине июня-августа. Потолок из асбеста, обрушившийся вскоре после предыдущей реконструкции станции, отремонтируют современными материалами. По информации Тбилисской транспортной компании, в случае если будет принято решение о закрытии станции, будет увеличено число автобусов, следующих в направлении района Варкетили. Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались в феврале текущего года. Их выполняет компания "Бада констракшн", которая восстанавливает станцию метро "Авлабари". Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5,2 миллиона долларов). В ходе реконструкции будут полностью восстановлены внутренняя инфраструктура и интерьер станции. Работы должны завершиться через год, летом 2024 года. В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео &gt;&gt;&gt;Производителей работ – исполнительного директора ООО "Геомепи", менеджера и главного инженера ООО "Кварелмшени" – привлекли к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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метро, грузия, новости, общество, тбилиси, метрополитен, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен
метро, грузия, новости, общество, тбилиси, метрополитен, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен

Закроют ли станцию метро "Варкетили" из-за ремонта?

13:20 11.07.2023
© Sputnik / STRINGER / Станция Тбилисского метро "Варкетили"
Станция Тбилисского метро Варкетили - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / STRINGER /
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Работы должны завершиться через год, летом 2024 года, отмечают в компании
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Необходимости закрытия ремонтируемой в Тбилиси станции метро "Варкетили" на данном этапе нет – восстановительные работы продолжаются в привычном режиме, заявили медиаплатформе BMG в столичной Транспортной компании.
Ранее сообщалась, что для демонтажа потолка станцию метро "Варкетили" закроют примерно на два месяца – в середине июня-августа. Потолок из асбеста, обрушившийся вскоре после предыдущей реконструкции станции, отремонтируют современными материалами.
© Tbilisi City HallВосстановление станции метро "Варкетили" начнется 9 февраля
Восстановление станции метро Варкетили начнется 9 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Восстановление станции метро "Варкетили" начнется 9 февраля
© Tbilisi City Hall
По информации Тбилисской транспортной компании, в случае если будет принято решение о закрытии станции, будет увеличено число автобусов, следующих в направлении района Варкетили.
© Tbilisi City HallВосстановление станции метро "Варкетили" начнется 9 февраля
Восстановление станции метро Варкетили начнется 9 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Восстановление станции метро "Варкетили" начнется 9 февраля
© Tbilisi City Hall
Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались в феврале текущего года. Их выполняет компания "Бада констракшн", которая восстанавливает станцию метро "Авлабари". Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5,2 миллиона долларов).
В ходе реконструкции будут полностью восстановлены внутренняя инфраструктура и интерьер станции. Работы должны завершиться через год, летом 2024 года.
© Tbilisi City HallВосстановление станции метро "Варкетили" начнется 9 февраля
Восстановление станции метро Варкетили начнется 9 февраля - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
Восстановление станции метро "Варкетили" начнется 9 февраля
© Tbilisi City Hall
В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).
Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео >>>
Производителей работ – исполнительного директора ООО "Геомепи", менеджера и главного инженера ООО "Кварелмшени" – привлекли к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.
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