https://sputnik-georgia.ru/20230711/zhitelyam-tbilisi-prostili-kommunalnuyu-zadolzhennost-279476195.html

Жителям Тбилиси простили коммунальную задолженность

Жителям Тбилиси простили коммунальную задолженность

Глава комиссии рассказал о результатах, разработанных комиссией в 2022 году, правил для развития секторов энергетики и водоснабжения 11.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Безосновательно начисленные и старые задолженности за коммунальные услуги списаны жителям Тбилиси на сумму до одного миллиона лари (387 тысяч долларов) в 2022 году, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания. Глава комиссии выступил с отчетом о проделанной за прошедший год работе. В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и исполнительной власти, компаний, работающих в сфере электроэнергетики, природного газа, водоснабжения, международных, донорских и неправительственных организаций. Глава комиссии рассказал о результатах, разработанных комиссией в 2022 году, правил для развития секторов энергетики и водоснабжения. "2022 год был важным для регулирующей комиссии. В процессе реформирования энергетических рынков GNERC разработал ряд нормативных актов, мы активно работали над регулирующими нормами, которые являются ориентирами для компаний, работающих в регулируемых отраслях", – сказал он. По его словам, GNERC открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в целях развития секторов энергетики и водоснабжения, и совершенствования регулирующих норм. Запуск энергобиржи в Грузии отложат в шестой раз? >>Как пояснил Нармания, задача комиссии – сохранить баланс между коммунальными компаниями и потребителями. "Все граждане Грузии должны знать о функциях GNERC, потребители должны знать, что они могут обратиться к комиссии, если их права нарушаются компаниями", – сказал он. Глава комиссии рассказал о созданном по его инициативе в 2022 году энергетическом учебном центре, отметив, что одним из приоритетных направлений GNERC является повышение осведомленности и информированности населения по вопросам энергетики и водоснабжения. На мероприятии Нармания рассказал о планах на 2023 год и отметил роль регулирующей комиссии в развитии инновационных подходов в сферах энергетики и водоснабжения. По его словам, совместно с Министерством экономики и устойчивого развития комиссия активно занимается развитием зеленого водорода и эффективным использованием возобновляемых источников энергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, давид нармания, gnerc, энергетика грузии