https://sputnik-georgia.ru/20230629/zapusk-energobirzhi-v-gruzii-otlozhat-v-shestoy-raz-279107602.html

Запуск энергобиржи в Грузии отложат в шестой раз?

Запуск энергобиржи в Грузии отложат в шестой раз?

Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года, в итоге ее запуск был запланирован на 1 июля 2023 года 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T22:49+0400

2023-06-29T22:49+0400

2023-06-29T23:12+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Запуск энергетической биржи в Грузии будет отложен на один год в связи с геополитической ситуацией в регионе, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась пять раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее запуск был запланирован на 1 июля 2023 года. По его словам, отсрочка запуска энергобиржи на один год будет инициирована на заседании правительства. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Министр: у Грузии особый потенциал развития энергетики из возобновляемых источников >>Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Отложат ли в Грузии запуск энергобиржи в шестой раз – ответ главы регулятора >>Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ромео микаутадзе, энергетика, энергетика грузии