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Чем запомнился прошедший молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии

Чем запомнился прошедший молодежный чемпионат Европы по футболу в Грузии

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия представляет пять запоминающихся фактов прошедшего в Грузии молодежного чемпионата Европы по футболу 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T18:18+0400

2023-07-12T18:18+0400

2023-07-12T18:18+0400

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Факт #1Был установлен рекорд посещаемости молодежных чемпионатов Европы. Игра между Грузией и Израилем в четвертьфинале Евро-2023 среди молодежных команд обновила рекорд посещаемости в истории турнира. Встречу, проходившую на стадионе "Борис Пайчадзе" в Тбилиси, посетили 44 338 человек. Максимальная вместимость стадиона составляет 54 549 болельщиков. Предыдущий рекорд случился во время матча между Италией и Испанией в Барселоне в 1996 году, на котором присутствовало 35 500 болельщиков. Факт #2Сборная Грузии U21 не проиграла ни одного матча на молодежном чемпионате Европы в основное время. Грузины сенсационно вышли с 1 места из группы смерти. В первом матче были переиграны португальцы со счетом 2-0. Встречи со сборными Бельгии U21 и Нидерландами U21 завершились вничью – 2-2 и 1-1 соответственно. В четвертьфинальной игре против сборной Израиля U21 основное время закончилось унылыми нулями. Дополнительные 2 тайма по 15 минут так же не порадовали зрителей голами. В серии пенальти израильтяне были точнее (4-3), тем самым выбив сборную Грузии U21 с турнира. Факт #3Сборной Англии U21 покорилось уникальное достижение – команда не пропустила ни одного мяча на чемпионате Европы U21.Англичане одержали три победы с одинаковым счетом на групповом этапе – 2:0 над Чехией, Израилем и Германией. В матчах плей-офф "львы" были сильнее португальцев (1:0),израильтян (3:0) и испанцев (1:0). Общая разница забитых и пропущенных мячей – 11:0. Факт #4. Сборную Украины U21 обвинили в нарушении регламента турнира после матча 1 тура против сборной Хорватии U21. По правилам ФИФА, нельзя задействовать одного и того же игрока в сборных разных возрастов, если между матчами прошло менее 48 часов. Украинцы нарушили это правило. Главный тренер молодежной сборной Ростислав Ротань выпустил на поле вратаря Анатолия Трубина и полузащитника Георгия Судакова. Оба футболиста 21 июня сыграли против Хорватии в первом туре молодежного Евро (2:0) в 19:00, хотя еще 19-го числа вышли в основе взрослой сборной против Мальты (1:0) в 21:00. Получается между двумя встречами прошло меньше двух суток, что является нарушением регламента. Казалось бы, помарка выглядит незначительной – между двумя матчами прошло примерно 48 часов, и считать минуты или опоздания на час-другой немного странно. Тем не менее нашлись те, кто обратил особое внимание на "проблему". В первую очередь это румыны, у которых на это были особые поводы. Во-первых, сборная Румынии U21 пострадала по той же причине в первом туре. Тогда сыграть с испанцами не смог капитан команды Владимир Скречу, который чуть ранее провел встречу за первую сборную против швейцарцев – 48 часов между матчами не прошло. Хозяева турнира в итоге крупно уступили сборной Испании U21 со счетом 0:3. Во-вторых, сборная Румынии U21 обратилась к чиновникам за комментариями как раз накануне важнейшего матча против сборной Украины U21. Поражение румын означало бы для них вылет с турнира. Возможно, хозяева Евро хотели облегчить себе задачу и выбить для украинцев частичную или полную дисквалификацию. Но ничего не получилось. На очную встречу 24 июня Трубин и Судаков вышли, а румынская молодежка уступила со счетом 0:1 и потеряла шансы на выход из группы. Футбольные чиновники, кстати, инцидент никак не комментировали. Федерация футбола Румынии обратилась за разъяснениями ситуации в ФИФА. Факт #5. На чемпионате Европы U21 в этот раз могли участвовать игроки возрастом старше. Почему так произошло? Квалификация молодежного чемпионата Европы стартовала еще в марте 2021 года, когда игрокам, начинавшим участие в турнире, было по 21. Поэтому на Евро 2023 действовало правило: за команду могли играть даже футболисты, которым уже исполнилось 23 года, все, кто родился не раньше 1 января 2000 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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