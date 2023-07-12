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Грузинская авиакомпания начинает регулярные рейсы Тбилиси-Батуми
Грузинская авиакомпания начинает регулярные рейсы Тбилиси-Батуми
Первый рейс запланирован на 28 июля – продолжительность полета составит 55 минут 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T12:29+0400
2023-07-12T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Пассажирское направление грузинской авиакомпании Geosky – Georgian Wings, начинает регулярные полеты из Тбилиси в Батуми, сообщается на сайте авиакомпании. Первый пассажирский рейс запланирован на 28 июля. Самолет авиакомпании, рассчитанный на 70 пассажиров, будет летать в Батуми ежедневно, 12 раз в неделю. Продолжительность полета составит 55 минут. По словам представителя авиаперевозчика, исходя из высокого спроса на туррынке, авиакомпания решила сосредоточиться на внутренних рейсах в качестве первого направления и предложить пассажирам ежедневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в Батуми. Приобрести билеты можно с сегодняшнего дня в кассах и туристических агентствах, а с 15 июля – через официальный сайт Georgianwings.com. Из Сочи в Тбилиси прилетел первый за четыре года самолет >>>Geosky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынках, осуществляя как пассажирские, так и грузовые перевозки. Как сообщили Sputnik Грузия в Тбилисском международном аэропорту, полеты в направлении Батуми с 15 июля возобновит Georgian Airways.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, туризм, экономика
грузия, новости, экономика, батуми, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, туризм, экономика
Грузинская авиакомпания начинает регулярные рейсы Тбилиси-Батуми
12:29 12.07.2023 (обновлено: 12:33 12.07.2023)
Первый рейс запланирован на 28 июля – продолжительность полета составит 55 минут
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Пассажирское направление грузинской авиакомпании Geosky – Georgian Wings, начинает регулярные полеты из Тбилиси в Батуми, сообщается на сайте авиакомпании.
Первый пассажирский рейс запланирован на 28 июля. Самолет авиакомпании, рассчитанный на 70 пассажиров, будет летать в Батуми ежедневно, 12 раз в неделю. Продолжительность полета составит 55 минут.
По словам
представителя авиаперевозчика, исходя из высокого спроса на туррынке, авиакомпания решила сосредоточиться на внутренних рейсах в качестве первого направления и предложить пассажирам ежедневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси в Батуми.
Приобрести билеты можно с сегодняшнего дня в кассах и туристических агентствах, а с 15 июля – через официальный сайт Georgianwings.com.
Geosky основана в 2017 году и успешно работает как на местном, так и на международном рынках, осуществляя как пассажирские, так и грузовые перевозки.
Как сообщили Sputnik Грузия
в Тбилисском международном аэропорту, полеты в направлении Батуми с 15 июля возобновит Georgian Airways.