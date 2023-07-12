https://sputnik-georgia.ru/20230712/kakuyu-novuyu-kompaniyu-reshil-sozdat-ilon-mask-279504270.html
Какую новую компанию решил создать Илон Маск?
Какую новую компанию решил создать Илон Маск?
Главная миссия компании – "понимание истинной природы вселенной" 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T21:37+0400
2023-07-12T21:37+0400
2023-07-12T21:43+0400
в мире
новости
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271897332_0:11:3041:1722_1920x0_80_0_0_7fbe4b09504dc725de3145f082c12e78.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании под названием xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта. Газета Financial Times в апреле 2023 года со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта. Согласно данным с сайта проекта, xAI – это отдельная компания, но она будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для того, чтобы достичь прогресса в реализации своей миссии – "понимание истинной природы вселенной". Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?>>Кроме того, в состав команды xAI под руководством Маска, входят ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva. Сообщаете, что 14 июля в Twitter Spaces пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/03/271897332_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_841c70f8e2ad402f7f37cabbe4234cdb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, илон маск, twitter
в мире, новости, илон маск, twitter
Какую новую компанию решил создать Илон Маск?
21:37 12.07.2023 (обновлено: 21:43 12.07.2023)
Главная миссия компании – "понимание истинной природы вселенной"
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании под названием xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта.
"Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", – написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
Газета Financial Times в апреле 2023 года со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта.
Согласно данным с сайта проекта, xAI – это отдельная компания, но она будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для того, чтобы достичь прогресса в реализации своей миссии – "понимание истинной природы вселенной".
Кроме того, в состав команды xAI под руководством Маска, входят ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva.
Сообщаете, что 14 июля в Twitter Spaces пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.