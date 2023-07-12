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https://sputnik-georgia.ru/20230712/kakuyu-novuyu-kompaniyu-reshil-sozdat-ilon-mask-279504270.html
Какую новую компанию решил создать Илон Маск?
Какую новую компанию решил создать Илон Маск?
Главная миссия компании – "понимание истинной природы вселенной" 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T21:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании под названием xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта. Газета Financial Times в апреле 2023 года со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта. Согласно данным с сайта проекта, xAI – это отдельная компания, но она будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для того, чтобы достичь прогресса в реализации своей миссии – "понимание истинной природы вселенной". Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?&gt;&gt;Кроме того, в состав команды xAI под руководством Маска, входят ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva. Сообщаете, что 14 июля в Twitter Spaces пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, илон маск, twitter
в мире, новости, илон маск, twitter

Какую новую компанию решил создать Илон Маск?

21:37 12.07.2023 (обновлено: 21:43 12.07.2023)
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSENИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / BRITTA PEDERSEN
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Главная миссия компании – "понимание истинной природы вселенной"
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании под названием xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта.

"Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", – написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Газета Financial Times в апреле 2023 года со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта.
Согласно данным с сайта проекта, xAI – это отдельная компания, но она будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для того, чтобы достичь прогресса в реализации своей миссии – "понимание истинной природы вселенной".
Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?>>
Кроме того, в состав команды xAI под руководством Маска, входят ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva.
Сообщаете, что 14 июля в Twitter Spaces пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.
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