https://sputnik-georgia.ru/20230712/kakuyu-novuyu-kompaniyu-reshil-sozdat-ilon-mask-279504270.html

Какую новую компанию решил создать Илон Маск?

Какую новую компанию решил создать Илон Маск?

Главная миссия компании – "понимание истинной природы вселенной" 12.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск объявил о создании новой компании под названием xAI, которая займется разработкой искусственного интеллекта. Газета Financial Times в апреле 2023 года со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта. Согласно данным с сайта проекта, xAI – это отдельная компания, но она будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для того, чтобы достичь прогресса в реализации своей миссии – "понимание истинной природы вселенной". Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?>>Кроме того, в состав команды xAI под руководством Маска, входят ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva. Сообщаете, что 14 июля в Twitter Spaces пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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