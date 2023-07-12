https://sputnik-georgia.ru/20230712/kogda-v-tbilisi-otremontiruyut-12-stantsiy-metro-otvet-mera-279490858.html
Когда в Тбилиси отремонтируют 12 станций метро? Ответ мэра
Когда в Тбилиси отремонтируют 12 станций метро? Ответ мэра
Международная консалтинговая компания уже подготовила предварительное технико-экономическое исследование станций метро, отметил мэр 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T14:41+0400
2023-07-12T14:41+0400
2023-07-12T14:54+0400
метро
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Проект модернизации двенадцати станций метро Тбилиси будет реализован в 2023-2029 годах, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Проект является частью более широкой программы, направленной на содействие городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро, а также реструктуризации сети. По его словам, международная консалтинговая компания EGIS уже подготовила предварительное технико-экономическое исследование указанных станций метро. Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выбран консультант, который поможет тбилисской транспортной компании в закупке различных услуг. По информации Каладзе, в рамках проекта будут заменены три эскалатора третьего выхода "Вокзальной площади". Будут модернизированы электродвигатели 36 эскалаторов, что позволит экономить электроэнергию. Также будут заменены панели управления эскалаторами и электромеханическими устройствами, и обновлена информационная система для пассажиров. По его словам, в результате выполнения указанных работ функционирование метрополитена будет значительно улучшено, что окажет существенное влияние на процесс реализации транспортной политики Тбилиси. Будут отремонтированы центральные дренажные насосные станции, заменены системы противопожарной защиты, специальные и административные телефонные сети, источники непрерывного питания (UPS) для централизованной и блокирующей сигнализации, расположенные на станциях, а также автоматические пункты управления. Необыкновенная ракушка на станции метро в Тбилиси – видео >>>Как сообщил Каладзе, будет отремонтирована система вентиляции за пределами станций: всего 18 вентиляторов и системы управления. Объединенные мастерские метрополитена полностью переоборудуют, а здания отремонтируют. Учебный центр метрополитена будет переоснащен, а технические средства и оборудование обновлены. На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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метро, тбилиси, каха каладзе, новости, экономика, тбилисский метрополитен, метрополитен, тбилисский метрополитен
метро, тбилиси, каха каладзе, новости, экономика, тбилисский метрополитен, метрополитен, тбилисский метрополитен
Когда в Тбилиси отремонтируют 12 станций метро? Ответ мэра
14:41 12.07.2023 (обновлено: 14:54 12.07.2023)
Международная консалтинговая компания уже подготовила предварительное технико-экономическое исследование станций метро, отметил мэр
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Проект модернизации двенадцати станций метро Тбилиси будет реализован в 2023-2029 годах, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Проект является частью более широкой программы, направленной на содействие городским властям в реформировании системы управления общественным транспортом путем финансирования обновления систем автобусов и метро, а также реструктуризации сети.
"Мы тесно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Они активно участвуют в проекте модернизации метро. Для этого уже выделено 50,6 млн евро в виде кредита и 5 млн евро в виде гранта", – сказал Каладзе.
По его словам, международная консалтинговая компания EGIS уже подготовила предварительное технико-экономическое исследование указанных станций метро.
Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выбран консультант, который поможет тбилисской транспортной компании в закупке различных услуг.
По информации Каладзе, в рамках проекта будут заменены три эскалатора третьего выхода "Вокзальной площади". Будут модернизированы электродвигатели 36 эскалаторов, что позволит экономить электроэнергию.
Также будут заменены панели управления эскалаторами и электромеханическими устройствами, и обновлена информационная система для пассажиров.
"Физическая доступность входов на станции будет улучшена. В том числе на нескольких станциях будут установлены специальные наклонные лифты. На узле "Вокзальной площади" установят два лифта, чтобы улучшить доступ между I и II линиями", – сказал Каладзе.
По его словам, в результате выполнения указанных работ функционирование метрополитена будет значительно улучшено, что окажет существенное влияние на процесс реализации транспортной политики Тбилиси.
Будут отремонтированы центральные дренажные насосные станции, заменены системы противопожарной защиты, специальные и административные телефонные сети, источники непрерывного питания (UPS) для централизованной и блокирующей сигнализации, расположенные на станциях, а также автоматические пункты управления.
Как сообщил Каладзе, будет отремонтирована система вентиляции за пределами станций: всего 18 вентиляторов и системы управления. Объединенные мастерские метрополитена полностью переоборудуют, а здания отремонтируют.
Учебный центр метрополитена будет переоснащен, а технические средства и оборудование обновлены.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.