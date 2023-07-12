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"Нацдвижение" играет в игры – депутат "Грузинской мечты"
"Нацдвижение" играет в игры – депутат "Грузинской мечты"
Оппозиционная партия "Единое нацдвижение" уже лишена серьезной и деловой политической логики, считает депутат 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T22:16+0400
2023-07-12T22:16+0400
2023-07-12T22:23+0400
политика
грузия
новости
арчил талаквадзе
леван хабеишвили
ника мелия
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" распадается и стала играть в игры, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Арчил Талаквадзе. В "Нацдвижении" образовались два лагеря - сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. На этот раз генсек партии Петре Цискаришвили обвинил Мелия в нападках на "Нацдвижение", что тот опроверг, заявив, что у него претензии не к партии, а к отдельным личностям.По мнению Талаквадзе, "Единое национальное движение" - это партия, "находящаяся на пути распада", поэтому они играют в игру, похожую на качели, - кто кого политически перевесит."Национальное движение" уже лишено серьезной и деловой политической логики, отметил он.На парламентских выборах, которе пройдут в Грузии в 2024 году, у избирателей будет хорошая возможность перевести "Нацдвижение" в аутсайдеры, подчеркнул Талаквадзе. При этом он высказал удивление по поводу того, что Мелия до сих пор остается в партии, в которой его сместили и не хотят. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. В "Грузинской мечте" утверждают, что Леван Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом говорит и Ника Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты".Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
"Нацдвижение" играет в игры – депутат "Грузинской мечты"
22:16 12.07.2023 (обновлено: 22:23 12.07.2023)
Оппозиционная партия "Единое нацдвижение" уже лишена серьезной и деловой политической логики, считает депутат
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" распадается и стала играть в игры, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат Арчил Талаквадзе.
В "Нацдвижении" образовались два лагеря - сторонники умеренной политики бывшего лидера партии Ники Мелия и сторонники радикальных действий действующего руководителя Левана Хабеишвили. На этот раз генсек партии Петре Цискаришвили обвинил Мелия в нападках на "Нацдвижение", что тот опроверг, заявив, что у него претензии не к партии, а к отдельным личностям.
По мнению Талаквадзе, "Единое национальное движение" - это партия, "находящаяся на пути распада", поэтому они играют в игру, похожую на качели, - кто кого политически перевесит.
"В прошлой серии Хабеишвили перевесил Мелия, теперь Мелия перевесит Хабеишвили и потом, может, проведет очередную схватку с Цискаришвили", - сказал Талаквадзе.
"Национальное движение" уже лишено серьезной и деловой политической логики, отметил он.
На парламентских выборах, которе пройдут в Грузии в 2024 году, у избирателей будет хорошая возможность перевести "Нацдвижение" в аутсайдеры, подчеркнул Талаквадзе.
При этом он высказал удивление по поводу того, что Мелия до сих пор остается в партии, в которой его сместили и не хотят.
Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии.
В "Грузинской мечте" утверждают, что Леван Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом говорит и Ника Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой.
Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты".
Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы.