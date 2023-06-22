https://sputnik-georgia.ru/20230622/politiki-vremen-prezidentstva-saakashvili-lishayut-natsdvizhenie-perspektivy---kobakhidze-278854517.html

Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе

Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе

По словам Кобахидзе, рейтинг бывшей правящей партии на прошлых выборах был 30%, а сейчас – меньше 20% 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T19:39+0400

2023-06-22T19:39+0400

2023-06-22T19:50+0400

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леван хабеишвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Пока осужденный Михаил Саакашвили и другие весомые политики периода его президентства не отстранятся от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", у нее не будет никакой перспективы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам. В "Грузинской мечте" утверждают, что Леван Хабеишвили является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Об этом говорит и Ника Мелия, который потерял кресло председателя "Нацдвижения" по итогам внутрипартийных выборов в январе 2023 года.Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. По словам Кобахидзе, рейтинг бывшей правящей партии на прошлых выборах был 30%, а сейчас – меньше 20%."Исходя из этого видно, что у "Национального движения" серьезные проблемы и призывы к объединению связаны с этим", – заявил Кобахидзе.Лидер партии "Лело": с обновленным "Нацдвижением" у нас не может быть союза>>На днях отбывающий наказание Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение", призвал оппозицию к объединению сначала вокруг конкретных тем. Более того, он объявил о своем решении включиться в грузинскую политику, параллельно с включенностью в политику Украины.Саакашвили уже много лет как является гражданином Украины. После получения украинского паспорта он лишился гражданства Грузии. Еще в начале июня Хабеишвили заявил, что в "Нацдвижении" знают, как помочь мелким партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих парламентских выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство. Экс-лидер "Нацдвижения" рассказал о корыстных интересах Мерабишвили и Кезерашвили>>Позже он сказал, что в ближайшем будущем общественность увидит "то объединение, то большое единство", которое произойдет вокруг "Нацдвижения".Кто такие Кезерашвили и МерабишвилиНаходящийся во внутригосударственном розыске Кезерашвили, как утверждают власти, финансирует из-за рубежа не только основанный им оппозиционный телеканал "Формула", но и "Нацдвижение".В начале апреля Кезерашвили в эфире "Формула" заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них.Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать.Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.Саакашвили и планы "Нацдвижения" создать коалицию – реакция оппозиции и "Грузинской мечты">>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела.Кроме того, британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов.При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев.Каладзе: Кезерашвили платит деньги лоббистской компании в США для укрепления своего имиджа>>За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии.Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение