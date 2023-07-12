https://sputnik-georgia.ru/20230712/pensionnoe-agentstvo-gruzii-pribyl-ot-investitsiy-prevysila-600-tysyach-lari-279489448.html

Пенсионное агентство Грузии: прибыль от инвестиций превысила 600 миллионов лари

Пенсионное агентство Грузии: прибыль от инвестиций превысила 600 миллионов лари

Система накопительной пенсии заработала в стране с 2019 года и является обязательной 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T14:00+0400

2023-07-12T14:00+0400

2023-07-12T15:17+0400

пенсия

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Чистая прибыль, начисленная в результате инвестиций пенсионных накоплений в Грузии, превышает 600 миллионов лари, заявил старший инвестиционный директор Пенсионного агентства Гога Меликидзе, выступая с презентацией на расширенной встрече с представителями бизнеса. Встреча, организованная совместно Пенсионным агентством и Бизнес-ассоциацией Грузии (БАГ), состоялась в Тбилиси. В своем выступлении Меликидзе уделил особое внимание новшеству, которое будет реализовано Пенсионным агентством 6 августа. Это запуск трех различных инвестиционных портфелей – вкладчики смогут размещать накопленную сумму в различных портфелях риска. "Важно, чтобы все участники знали о возможности, доступной с 6 августа. Сбережения будут размещаться и инвестироваться в соответствии с выбранным ими инвестиционным портфелем, что позволит всем занятым, вовлеченным в схему, получить больше выгоды", – сказал Меликидзе. Встреча прошла в интерактивном режиме, у работодателей были развернутые вопросы и проявился высокий интерес, отмечают в ведомстве.В плане повышения осведомленности пенсионное агентство проводит встречи последовательно: в течение текущего периода представители пенсионного агентства встречались с экономическими экспертами, компаниями, представителями бизнес-медиа, бухгалтерами и финансистами. Пенсионное агентство планирует проводить подобные встречи и в будущем. Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии >>>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,3 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (217 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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