https://sputnik-georgia.ru/20230619/skolko-vyplatili-pensioneram-v-gruzii-v-ramkakh-nakopitelnoy-pensii-278686618.html
Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии
Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии
Вложение пенсионных активов по закону осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском, заявил замглавы Агентства 19.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-19T09:01+0400
2023-06-19T09:01+0400
2023-06-19T09:03+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Размер выданной пенсионерам суммы в рамках системы накопительной пенсии в 2019-2022 годах составил более 9,7 миллиона лари, заявил замдиректора Пенсионного агентства Георгий Чичинадзе в парламенте. Чичинадзе представил отчет о проделанной Агентством работе за 2022 год Финансово-бюджетному комитету парламента Грузии. Отчет включал как статистические данные, так и подробную информацию о работе Инвестиционной службы и доступности услуг. По его словам, в 2022 году количество трудоустроенных, присоединившихся к пенсионной схеме, составило 1,4 миллиона человек. За тот же период количество работодателей, зарегистрированных в системе агентства, составило почти 95 тысяч, а общая сумма взносов за тот же период составила почти 2,6 миллиарда лари. Заместитель директора проинформировал присутствующих о статусе внедрения системы управления информационной безопасностью и пояснил, что Пенсионное агентство готово к сертификации на соответствие стандарту ISO 27001, что еще раз свидетельствует о соответствии работы, проводимой Пенсионным агентством, лучшей международной практике. Чичинадзе отметил, что в течение 2022 года одним из важных решений Инвестиционной службы было сохранение такого распределения портфеля, которое обеспечивало бы максимальную защиту портфеля от инфляции. "В первой половине 2022 года агентство сохранило в своем инвестиционном портфеле значительную долю процентных счетов с переменной процентной ставкой, проценты по которым привязаны к ставке рефинансирования и представляют собой способ косвенной страховки от инфляции", – заявил Чичинадзе. По его словам, концепция комитета по управлению инвестициями была разработана Инвестиционным советом, а вложение пенсионных активов по закону осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском. Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май >>"В этот период Инвестиционная служба начала публиковать ежемесячный отчет о результатах инвестиционного портфеля на официальном сайте Агентства. В марте инвестиционная служба начала приобретение иностранной валюты на рынке, а в апреле были успешно осуществлены первые инвестиции как в местные, так и в международные ценные бумаги", – сказал замдиректора. Для инвестиций на международных финансовых рынках инвестиционная служба успешно провела переговоры и начала сотрудничество с крупнейшими мировыми инвестиционными банками – JP Morgan Chase и Citibank. Средняя зарплата в Грузии: последние данные >>Также Чичинадзе отметил, что в прошлом году пенсионное агентство стало участником так называемой платформы Bmatch в Bloomberg. Было куплено небольшое количество суверенных еврооблигаций, а остальные позиции в иностранной валюте были временно размещены в краткосрочных казначейских обязательствах США. Первые инвестиции в местные корпоративные облигации были сделаны в ноябре. Инвестиции, 0,1% портфеля, составили 3,5 млн лари. В заключение своего отчета Чичинадзе сказал, что руководство Пенсионного агентства, согласно закону, постоянно встречается с представителями законодательного органа и выслушивает их мнение, сообщает о текущих результатах и планах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа
грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа
Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии
09:01 19.06.2023 (обновлено: 09:03 19.06.2023)
Вложение пенсионных активов по закону осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском, заявил замглавы Агентства
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Размер выданной пенсионерам суммы в рамках системы накопительной пенсии в 2019-2022 годах составил более 9,7 миллиона лари, заявил замдиректора Пенсионного агентства Георгий Чичинадзе в парламенте.
Чичинадзе представил отчет о проделанной Агентством работе за 2022 год Финансово-бюджетному комитету парламента Грузии. Отчет включал как статистические данные, так и подробную информацию о работе Инвестиционной службы и доступности услуг.
"За 2022 год накопительная пенсия была назначена 1 858 лицам, а в 2019-2022 годах в качестве пенсии было выплачено 9 722 021,67 лари", – заявил Чичинадзе.
По его словам, в 2022 году количество трудоустроенных, присоединившихся к пенсионной схеме, составило 1,4 миллиона человек. За тот же период количество работодателей, зарегистрированных в системе агентства, составило почти 95 тысяч, а общая сумма взносов за тот же период составила почти 2,6 миллиарда лари.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.
Заместитель директора проинформировал присутствующих о статусе внедрения системы управления информационной безопасностью и пояснил, что Пенсионное агентство готово к сертификации на соответствие стандарту ISO 27001, что еще раз свидетельствует о соответствии работы, проводимой Пенсионным агентством, лучшей международной практике.
"С января 2022 года Инвестиционная служба начала публиковать ежемесячные отчеты о результатах инвестиционного портфеля, в которых подробно описываются текущие инвестиционные процессы в фонде", – сказал он.
Чичинадзе отметил, что в течение 2022 года одним из важных решений Инвестиционной службы было сохранение такого распределения портфеля, которое обеспечивало бы максимальную защиту портфеля от инфляции.
"В первой половине 2022 года агентство сохранило в своем инвестиционном портфеле значительную долю процентных счетов с переменной процентной ставкой, проценты по которым привязаны к ставке рефинансирования и представляют собой способ косвенной страховки от инфляции", – заявил Чичинадзе.
По его словам, концепция комитета по управлению инвестициями была разработана Инвестиционным советом, а вложение пенсионных активов по закону осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском.
"В этот период Инвестиционная служба начала публиковать ежемесячный отчет о результатах инвестиционного портфеля на официальном сайте Агентства. В марте инвестиционная служба начала приобретение иностранной валюты на рынке, а в апреле были успешно осуществлены первые инвестиции как в местные, так и в международные ценные бумаги", – сказал замдиректора.
Для инвестиций на международных финансовых рынках инвестиционная служба успешно провела переговоры и начала сотрудничество с крупнейшими мировыми инвестиционными банками – JP Morgan Chase и Citibank.
Также Чичинадзе отметил, что в прошлом году пенсионное агентство стало участником так называемой платформы Bmatch в Bloomberg. Было куплено небольшое количество суверенных еврооблигаций, а остальные позиции в иностранной валюте были временно размещены в краткосрочных казначейских обязательствах США.
Первые инвестиции в местные корпоративные облигации были сделаны в ноябре. Инвестиции, 0,1% портфеля, составили 3,5 млн лари.
В заключение своего отчета Чичинадзе сказал, что руководство Пенсионного агентства, согласно закону, постоянно встречается с представителями законодательного органа и выслушивает их мнение, сообщает о текущих результатах и планах.