https://sputnik-georgia.ru/20230619/skolko-vyplatili-pensioneram-v-gruzii-v-ramkakh-nakopitelnoy-pensii-278686618.html

Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии

Сколько выплатили пенсионерам в Грузии в рамках накопительной пенсии

Вложение пенсионных активов по закону осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском, заявил замглавы Агентства 19.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-19T09:01+0400

2023-06-19T09:01+0400

2023-06-19T09:03+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Размер выданной пенсионерам суммы в рамках системы накопительной пенсии в 2019-2022 годах составил более 9,7 миллиона лари, заявил замдиректора Пенсионного агентства Георгий Чичинадзе в парламенте. Чичинадзе представил отчет о проделанной Агентством работе за 2022 год Финансово-бюджетному комитету парламента Грузии. Отчет включал как статистические данные, так и подробную информацию о работе Инвестиционной службы и доступности услуг. По его словам, в 2022 году количество трудоустроенных, присоединившихся к пенсионной схеме, составило 1,4 миллиона человек. За тот же период количество работодателей, зарегистрированных в системе агентства, составило почти 95 тысяч, а общая сумма взносов за тот же период составила почти 2,6 миллиарда лари. Заместитель директора проинформировал присутствующих о статусе внедрения системы управления информационной безопасностью и пояснил, что Пенсионное агентство готово к сертификации на соответствие стандарту ISO 27001, что еще раз свидетельствует о соответствии работы, проводимой Пенсионным агентством, лучшей международной практике. Чичинадзе отметил, что в течение 2022 года одним из важных решений Инвестиционной службы было сохранение такого распределения портфеля, которое обеспечивало бы максимальную защиту портфеля от инфляции. "В первой половине 2022 года агентство сохранило в своем инвестиционном портфеле значительную долю процентных счетов с переменной процентной ставкой, проценты по которым привязаны к ставке рефинансирования и представляют собой способ косвенной страховки от инфляции", – заявил Чичинадзе. По его словам, концепция комитета по управлению инвестициями была разработана Инвестиционным советом, а вложение пенсионных активов по закону осуществлялось только в инвестиционный портфель с низким риском. Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май >>"В этот период Инвестиционная служба начала публиковать ежемесячный отчет о результатах инвестиционного портфеля на официальном сайте Агентства. В марте инвестиционная служба начала приобретение иностранной валюты на рынке, а в апреле были успешно осуществлены первые инвестиции как в местные, так и в международные ценные бумаги", – сказал замдиректора. Для инвестиций на международных финансовых рынках инвестиционная служба успешно провела переговоры и начала сотрудничество с крупнейшими мировыми инвестиционными банками – JP Morgan Chase и Citibank. Средняя зарплата в Грузии: последние данные >>Также Чичинадзе отметил, что в прошлом году пенсионное агентство стало участником так называемой платформы Bmatch в Bloomberg. Было куплено небольшое количество суверенных еврооблигаций, а остальные позиции в иностранной валюте были временно размещены в краткосрочных казначейских обязательствах США. Первые инвестиции в местные корпоративные облигации были сделаны в ноябре. Инвестиции, 0,1% портфеля, составили 3,5 млн лари. В заключение своего отчета Чичинадзе сказал, что руководство Пенсионного агентства, согласно закону, постоянно встречается с представителями законодательного органа и выслушивает их мнение, сообщает о текущих результатах и ​​планах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, пенсия, пенсионер, пенсионная реформа