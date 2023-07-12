https://sputnik-georgia.ru/20230712/po-romanu-nino-kharatishvili-snimut-serial--the-hollywood-reporter-279484390.html

По роману Нино Харатишвили снимут сериал — The Hollywood Reporter

По роману Нино Харатишвили снимут сериал — The Hollywood Reporter

Произведения известной грузинки активно ставятся на театральных подмостках Грузии и Германии, а теперь будут и экранизированы 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T11:11+0400

2023-07-12T11:11+0400

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нино харатишвили

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Сериал снимут по роману "Восьмая жизнь" проживающей в Германии грузинской писательницы Нино Харатишвили – проектом займутся продюсеры-обладатели премий "Оскар" и "Эмми", пишет The Hollywood Reporter. Усилия для экранизации бестселлера грузинки объединят престижные продюсерские компании: Amusement Park (работала над оскароносным фильмом "На Западном фронте без перемен" по роману Эриха Марии Ремарка) и The Ink Factory (лауреат "Эмми" за сериалы "Ночной администратор" и "Маленькая барабанщица").Роман "Восьмая жизнь (для Брильки)" вышел в свет в 2014 году и был назван прессой лучшим немецкоязычным романом года. Это семейная сага, повествующая о жизни одной грузинской семьи из шести поколений, претерпевшей на своих веках несколько смен политической власти. В своей книге Харатишвили смело затрагивает конфликт Запада с Востоком, описывает сложные исторические процессы, революции и войны, говорит о злоупотреблении властью, о частных человеческих ошибках и судьбоносных поворотах, а также о геройствах женщин.Нино Харатишвили родилась в 1983 году в Тбилиси. Училась на кинорежиссера, а потом в Гамбурге – на театрального режиссера. Как автор пьес и руководительница немецко-грузинской театральной группы, она с ранних лет привлекла к себе внимание. В 2010 году Харатишвили стала лауреатом Премии им. Адельберта фон Шамиссо, которой награждаются авторы, пишущие на немецком, и на чьем творчестве сказывается перемена культурной среды. Нино Харатишвили удостоена немецкой литературной премии Гизелы Эльснер >>>Нино Харатишвили – автор множества прозаических текстов и пьес, которые издавались в Грузии и Германии. В 2002 году вышла ее первая книга Der Cousin und Bekina. Сотрудничала с разными театральными труппами. В настоящее время является постоянным автором для Немецкого театра в Геттингене. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нино харатишвили, the hollywood reporter, германия, грузия, новости, культура, гамбург, грузинская литература