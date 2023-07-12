https://sputnik-georgia.ru/20230712/rossiya-uvelichila-eksportnye-poshliny-na-pshenitsu-279480549.html

Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу

Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T07:32+0400

2023-07-12T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 12 июля.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 по 18 июля включительно вырастет до 2989,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы - вырастет до 1237,4 рубля за тоннуПошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 июля включительно составляет 2609,6 рубля за тонну, на экспорт ячменя - равна нулю, для кукурузы - 832,7 рубля за тонну., передает РИА Новости.Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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