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Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры еще не могут реализовать пшеницу

Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры еще не могут реализовать пшеницу

На сегодняшний день у фермеров осталось нереализовано более 10 тысяч тонн пшеницы, притом, к этому ежедневно добавляется и новый урожай 20.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-20T10:02+0400

2023-06-20T10:02+0400

2023-06-20T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Временная пошлина на импорт пшеничной муки в Грузию пока не отразилась на фермерах, которые все еще не могут реализовать урожай пшеницы из-за того, что мелькомбинаты предлагают цену в два раза меньше себестоимости зерна, заявил председатель Ассоциации зернопроизводителей Грузии Николоз Бениаидзе.По словам производителей зерна, из-за возросших производственных затрат цена на пшеницу не может даже покрыть ее себестоимость. После введения таможенной пошлины в размере 200 лари на ввозимую муку ожидалось, что мельницы будут приобретать пшеницу за 70 тетри за 1 килограмм, хотя на данном этапе стоимость в пределах 42-45 тетри. Фермеры говорят, что в следующем году местное производство уменьшится, а не увеличится. По сего словам, по всей Грузии сегодня 75 мельниц. И из них только четыре приняли зерно по приемлемой цене. Остальные предлагают фермерам максимум 45 тетри за килограмм. Как рассказал Бениаидзе, на сегодняшний день у фермеров осталось нереализовано более 10 тысяч тонн пшеницы, притом, к этому ежедневно добавляется и новый урожай. "Все склады заняты. Если они будут продавать пшеницу по этой цене, они не смогут произвести ее в следующем году, потому что затраты высоки", – сказал он. По его словам, если бы это соглашение о налоговой пошлине приняли бы раньше, то запасов зерна было бы меньше или весь старый урожай был бы продан. Трудные времена В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Плата за услуги по оформлению ввоза муки будет действовать до 1 ноября 2023 года. Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России >>В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия введет пошлину на импорт муки из России - как это отразится на стоимости хлеба? >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, налоги, зерно, хлеб