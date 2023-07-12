https://sputnik-georgia.ru/20230712/tayna-belykh-karlikov-uchenye-rossii-obyasnili-maluyu-massu-zvezd-279485652.html

Тайна белых карликов: ученые России объяснили малую массу звезд

Тайна белых карликов: ученые России объяснили малую массу звезд

Эта теория дает современным физикам возможность объяснять и предсказывать многие явления в астрономии и астрофизике, уверены ученые 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T11:31+0400

2023-07-12T11:31+0400

2023-07-12T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Российские астрофизики и космологи объяснили, по какой причине все известные белые карлики – объекты масштабом с Землю, остающиеся после смерти звезды, подобной нашему Солнцу, при остановки термоядерной реакции синтеза углерода из гелия – имеют меньшую массу, чем предсказывает теория Эйнштейна. Так ученые Балтийского федерального университета и. И. Канта пришли к выводу, что для описания этих компактных звезд следует использовать модифицированную теорию относительности. Результаты их исследования опубликованы в Symmetry.В России разработали универсальный вычислительный модуль >>>В вузе отметили, что свойства космических объектов обычно описываются общей теорией относительности (ОТО), выдвинутой Альбертом Эйнштейном в начале XX века. ОТО описывает тяготение – притяжение тел друг к другу – как проявление геометрических свойств пространства и времени.Как поясняют ученые, эта теория дает современным физикам возможность объяснять и предсказывать многие явления в астрономии и астрофизике, но для объяснения некоторых фактов лучше подходит не классическая ОТО, а ее дополненные версии.Эксперт утверждает, что именно введение в уравнения ОТО дополнительного слагаемого позволило объяснить, почему все известные на сегодняшний день белые карлики имеют меньшую массу, чем предсказывает классическая теория."Согласно ОТО, их максимальная масса не должна превышать около 1,5 солнечной массы, но наблюдения показывают, что верхний предел массы ниже предсказываемого предела, менее 1,4 солнечной массы", – рассказал Асташенок.Ученые России разработали чувствительные датчики для создания "электронной кожи" >>>Известно, что ближайший к Солнечной системе белый карлик – это составляющая двойной звезды Сириус. Его соседом является другая звезда, светимость которой в 25 раз выше солнечной. Сириус отдален от Солнечной системы приблизительно на 8 световых лет, поэтому его зачастую можно наблюдать на небосводе.Вскоре исследователи намерены применить простую модифицированную теорию гравитации к другим космическим явлениям: вспышкам новых и сверхновых звезд, а также аккреции – перетеканию газа с одной звезды на другую, которое происходит в двойных системах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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