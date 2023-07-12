https://sputnik-georgia.ru/20230712/tbilisi-otpravit-v-letniy-lager-frantsii-15-podrostkov-279493245.html

Тбилиси отправит в летний лагерь Франции 15 подростков

Тбилиси отправит в летний лагерь Франции 15 подростков

Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и содействие дружбе представителей разных культур 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T17:39+0400

2023-07-12T17:39+0400

2023-07-12T17:39+0400

дети

тбилиси

франция

общество

новости

грузия

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23793/51/237935157_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1f45d307c180d38b82cff61dbcb27cd4.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Пятнадцать подростков в возрасте от 13 до 15 лет отправятся из Тбилиси в летний лагерь французского города Нант, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Всего в летний лагерь Нанта под названием "Встреча вокруг регби" отправятся около 60 подростков из Тбилиси, Саабрюккена (Германия) и Кардиффа (Великобритания). Дети будут находиться в лагере с 11 августа до 21 августа. "Политические спекуляции неуместны" – мэр Тбилиси о трагической гибели подростка >>>Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и содействие дружбе представителей разных культур. Подростков подобрали в Национальном дворце учащейся-молодежи. Среди них дети из социально незащищенных и многодетных семей.Помимо 15 подростков, которые будут жить в палатках, в лагерь из Тбилиси также отправятся три молодежных работника, которые будут сопровождать детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

дети, тбилиси, франция, общество, новости, грузия, каха каладзе