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Тбилиси отправит в летний лагерь Франции 15 подростков
Тбилиси отправит в летний лагерь Франции 15 подростков
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и содействие дружбе представителей разных культур 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T17:39+0400
2023-07-12T17:39+0400
2023-07-12T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Пятнадцать подростков в возрасте от 13 до 15 лет отправятся из Тбилиси в летний лагерь французского города Нант, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе. Всего в летний лагерь Нанта под названием "Встреча вокруг регби" отправятся около 60 подростков из Тбилиси, Саабрюккена (Германия) и Кардиффа (Великобритания). Дети будут находиться в лагере с 11 августа до 21 августа. "Политические спекуляции неуместны" – мэр Тбилиси о трагической гибели подростка >>>Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и содействие дружбе представителей разных культур. Подростков подобрали в Национальном дворце учащейся-молодежи. Среди них дети из социально незащищенных и многодетных семей.Помимо 15 подростков, которые будут жить в палатках, в лагерь из Тбилиси также отправятся три молодежных работника, которые будут сопровождать детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дети, тбилиси, франция, общество, новости, грузия, каха каладзе
дети, тбилиси, франция, общество, новости, грузия, каха каладзе
Тбилиси отправит в летний лагерь Франции 15 подростков
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и содействие дружбе представителей разных культур
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Пятнадцать подростков в возрасте от 13 до 15 лет отправятся из Тбилиси в летний лагерь французского города Нант, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе.
Всего в летний лагерь Нанта под названием "Встреча вокруг регби" отправятся около 60 подростков из Тбилиси, Саабрюккена (Германия) и Кардиффа (Великобритания). Дети будут находиться в лагере с 11 августа до 21 августа.
Цель проекта – популяризация здорового образа жизни и содействие дружбе представителей разных культур. Подростков подобрали в Национальном дворце учащейся-молодежи. Среди них дети из социально незащищенных и многодетных семей.
Помимо 15 подростков, которые будут жить в палатках, в лагерь из Тбилиси также отправятся три молодежных работника, которые будут сопровождать детей.