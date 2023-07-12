Вардавар 2023: как отмечают, традиции и обычаи армянского праздника
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Праздник "Вардавар" отмечают в Армении
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants /
Рассказываем о самом веселом армянском традиционном празднике в честь Преображения Господня
Армянский праздник Вардавар, или Преображение Господне, в 2023 году отмечают 16 июля – это самое любимое торжество в народе, с которым связано много традиций и обычаев.
Как отмечают Вардавар, о традициях и обычаях армянского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.
Как отмечают Вардавар
Вардавар по традиции отмечают весело и разгульно. Самый большой летний праздник сопровождается песнями и танцами, а также играми и конечно же обливанием воды. Этот обычай сохранился с древних времен.
В праздник Вардавар, который начинают отмечать с раннего утра, по традиции встречных "приветствуют", обливая их водой из подручных средств – ведер, ковшей и водных пистолетов.
Водные "сражения" происходят повсюду – на улицах, площадях и во дворах армянских городов и деревень. В них участвуют все, невзирая на возраст, пол и общественное положение. Наибольшую радость такая игра, естественно, приносит детям, которые резвятся от души.
© photo: Sputnik / StringerВ батумской армянской церкви Сурб-Пркич отметили праздник Вардавар, или Праздник Преображения
В батумской армянской церкви Сурб-Пркич отметили праздник Вардавар, или Праздник Преображения
© photo: Sputnik / Stringer
К всеобщему веселью присоединяются и местные жители, поливая всех из окон и балконов окрестных домов.
Кстати, плохой приметой считается обижаться или проявлять недовольство, если вас облили водой в Вардавар, так как люди верят, что она в этот день наделена целебной силой.
Однако "холодный душ" в разгар жаркого армянского лета, особенно в Вардавар, хорошо воспринимают все, даже те, кто не был готов к таким водным процедурам. Так что равнодушным и сухим самый веселый праздник не оставляет никого.
Если вам посчастливиться быть в Вардавар на территории Армении или в районах, населенных армянами в других городах и странах, обязательно вооружитесь брызгалками, чтобы принять участие во всеобщем празднике, а также возьмите полотенце и сменную одежду.
Традиции и обычаи праздника
В этот праздник люди по традиции дарили друг другу розы, а влюбленные юноши пускали голубей в небо. Если птица покружится три раза вокруг дома избранницы, значит свадьбу справляли уже осенью.
В старину в Вардавар, по обычаю, совершали паломничество в монастырь Сурб Карапет в Муше (территория современной Турции) и в монастырь Ованаванк в Лори (на территории Армении).
© photo: Sputnik / StringerВ батумской армянской церкви Сурб-Пркич отметили праздник Вардавар или Праздник Преображения
В батумской армянской церкви Сурб-Пркич отметили праздник Вардавар или Праздник Преображения
© photo: Sputnik / Stringer
Традиционным стал международный фестиваль "Вардавар". С 2014 года его проводят у стен церковных комплексов Гарни и Гегард. Это величайшие армянские архитектурные памятники.
Гостей во время мероприятия знакомят с наследием древней армянской культуры в музыке, танце, театральном искусстве, народных играх и церковных обрядах.
Вардавар считают праздником кузнецов и канатоходцев. В этот день, по обычаю, впервые пробовали новый урожай яблок. По древней армянской традиции, яблоки – символ любви и плодородия, можно было есть лишь после празднования Вардавара. В народе считали, что это приносит счастье.
Материал подготовлен на основе открытых источников