https://sputnik-georgia.ru/20230712/vardavar-2023-kak-otmechayut-traditsii-i-obychai-armyanskogo-prazdnika-279488520.html

Вардавар 2023: как отмечают, традиции и обычаи армянского праздника

Вардавар 2023: как отмечают, традиции и обычаи армянского праздника

Рассказываем о самом веселом армянском традиционном празднике в честь Преображения Господня 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T14:20+0400

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армения

праздник

справки

вардавар

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Армянский праздник Вардавар, или Преображение Господне, в 2023 году отмечают 16 июля – это самое любимое торжество в народе, с которым связано много традиций и обычаев. Вардавар 2023: какого числа отмечают древний армянский праздник? >>>Как отмечают Вардавар, о традициях и обычаях армянского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия. Как отмечают Вардавар Вардавар по традиции отмечают весело и разгульно. Самый большой летний праздник сопровождается песнями и танцами, а также играми и конечно же обливанием воды. Этот обычай сохранился с древних времен. В праздник Вардавар, который начинают отмечать с раннего утра, по традиции встречных "приветствуют", обливая их водой из подручных средств – ведер, ковшей и водных пистолетов. Водные "сражения" происходят повсюду – на улицах, площадях и во дворах армянских городов и деревень. В них участвуют все, невзирая на возраст, пол и общественное положение. Наибольшую радость такая игра, естественно, приносит детям, которые резвятся от души. К всеобщему веселью присоединяются и местные жители, поливая всех из окон и балконов окрестных домов. Кстати, плохой приметой считается обижаться или проявлять недовольство, если вас облили водой в Вардавар, так как люди верят, что она в этот день наделена целебной силой. Однако "холодный душ" в разгар жаркого армянского лета, особенно в Вардавар, хорошо воспринимают все, даже те, кто не был готов к таким водным процедурам. Так что равнодушным и сухим самый веселый праздник не оставляет никого. Если вам посчастливиться быть в Вардавар на территории Армении или в районах, населенных армянами в других городах и странах, обязательно вооружитесь брызгалками, чтобы принять участие во всеобщем празднике, а также возьмите полотенце и сменную одежду. Традиции и обычаи праздника В этот праздник люди по традиции дарили друг другу розы, а влюбленные юноши пускали голубей в небо. Если птица покружится три раза вокруг дома избранницы, значит свадьбу справляли уже осенью. В старину в Вардавар, по обычаю, совершали паломничество в монастырь Сурб Карапет в Муше (территория современной Турции) и в монастырь Ованаванк в Лори (на территории Армении). Традиционным стал международный фестиваль "Вардавар". С 2014 года его проводят у стен церковных комплексов Гарни и Гегард. Это величайшие армянские архитектурные памятники. Гостей во время мероприятия знакомят с наследием древней армянской культуры в музыке, танце, театральном искусстве, народных играх и церковных обрядах. Вардавар считают праздником кузнецов и канатоходцев. В этот день, по обычаю, впервые пробовали новый урожай яблок. По древней армянской традиции, яблоки – символ любви и плодородия, можно было есть лишь после празднования Вардавара. В народе считали, что это приносит счастье. Материал подготовлен на основе открытых источников

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армения, праздник, справки , вардавар