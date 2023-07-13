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Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart
Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart
Арендная плата за год выросла на на 43,3% 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T12:42+0400
2023-07-13T12:42+0400
2023-07-13T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Темпы роста арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизились в июне на 0,7% по сравнению с маем месяцем 2023 года, но выросли на 43,3% по сравнению с июнем 2022 года, говорится в обзоре рынка Международной инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, тенденция к снижению темпов роста арендной платы в столице наблюдается с апреля 2023 года. В апреле аренда за месяц снизилась на 1,6%, в мае – на 1,5%. Согласно обзору, в 2022 году доходность недвижимости в Грузии составила 10,7%, тем самым страна занимает первую позицию в рейтинге Galt & Taggart, обогнав такие страны, как ЮАР (9,1%), Катар (8,4%), Пуэрто-Рико (7,9%), Литва (7,8%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси, недвижимость в тбилиси
Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart
12:42 13.07.2023 (обновлено: 12:54 13.07.2023)
Арендная плата за год выросла на на 43,3%
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Темпы роста арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизились в июне на 0,7% по сравнению с маем месяцем 2023 года, но выросли на 43,3% по сравнению с июнем 2022 года, говорится в обзоре рынка Международной инвестиционной компании Galt & Taggart.
По информации аналитиков, тенденция к снижению темпов роста арендной платы в столице наблюдается с апреля 2023 года. В апреле аренда за месяц снизилась на 1,6%, в мае – на 1,5%.
Согласно обзору
, в 2022 году доходность недвижимости в Грузии составила 10,7%, тем самым страна занимает первую позицию в рейтинге Galt & Taggart, обогнав такие страны, как ЮАР (9,1%), Катар (8,4%), Пуэрто-Рико (7,9%), Литва (7,8%).