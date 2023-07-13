https://sputnik-georgia.ru/20230713/arendnaya-plata-v-tbilisi-vyrosla-za-god--dannye-galt--taggart-279513183.html

Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart

Арендная плата в Тбилиси выросла за год – данные Galt & Taggart

Арендная плата за год выросла на на 43,3% 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T12:42+0400

2023-07-13T12:42+0400

2023-07-13T12:54+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

цены на недвижимость в тбилиси

недвижимость в тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/04/249133301_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_41d71382c59163e650cb9e56392bc618.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Темпы роста арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизились в июне на 0,7% по сравнению с маем месяцем 2023 года, но выросли на 43,3% по сравнению с июнем 2022 года, говорится в обзоре рынка Международной инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, тенденция к снижению темпов роста арендной платы в столице наблюдается с апреля 2023 года. В апреле аренда за месяц снизилась на 1,6%, в мае – на 1,5%. Согласно обзору, в 2022 году доходность недвижимости в Грузии составила 10,7%, тем самым страна занимает первую позицию в рейтинге Galt & Taggart, обогнав такие страны, как ЮАР (9,1%), Катар (8,4%), Пуэрто-Рико (7,9%), Литва (7,8%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси, недвижимость в тбилиси