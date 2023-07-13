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Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержано 13 человек
Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержано 13 человек
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T17:31+0400
2023-07-13T17:31+0400
2023-07-13T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Сотрудники полиции за членство в "воровском мире" и его поддержку задержали 13 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным МВД, самому старшему из задержанных 65 лет, а самому младшему – 23 года. Следствие установило, что трое из задержанных, для рассмотрения финансовых споров граждан по "воровским законам", вместе с остальными задержанными, поддерживающими их деятельность, систематически устраивали "воровские разборки", активно участвовали в рассмотрении спорных вопросов и решали их по "воровски законам". Одного из участников спора они заставили вернуть спорную сумму денег, используя как словесное, так и физическое насилие. Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров>>Обвиняемые в поддержке "воровского мира" предоставляли вышеуказанным троим задержанным информацию о спорах, высказывая свое мнение и оценку ситуации. Кроме того, как выяснило следствие, двое задержанных для получения материальной выгоды обратились к "вору с законе" по кличке "Бурдгулич", находящемуся в Греции. Полиция изъяла средства связи обвиняемых – телефоны и компьютеры, а также во время обыска домов задержанных обнаружила наркотики и оружие. Следствие по делу ведется сразу по трем статьям: "Членство в воровском мире" "Поддержка воровского мира" и "Обращение к члену воровского мира". В случае подтверждения вины задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, мвд грузии
Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержано 13 человек
17:31 13.07.2023 (обновлено: 17:44 13.07.2023)
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Сотрудники полиции за членство в "воровском мире" и его поддержку задержали 13 человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным МВД, самому старшему из задержанных 65 лет, а самому младшему – 23 года.
Следствие
установило, что трое из задержанных, для рассмотрения финансовых споров граждан по "воровским законам", вместе с остальными задержанными, поддерживающими их деятельность, систематически устраивали "воровские разборки", активно участвовали в рассмотрении спорных вопросов и решали их по "воровски законам". Одного из участников спора они заставили вернуть спорную сумму денег, используя как словесное, так и физическое насилие.
Обвиняемые в поддержке "воровского мира" предоставляли вышеуказанным троим задержанным информацию о спорах, высказывая свое мнение и оценку ситуации.
Кроме того, как выяснило следствие, двое задержанных для получения материальной выгоды обратились к "вору с законе" по кличке "Бурдгулич", находящемуся в Греции.
Полиция изъяла средства связи обвиняемых – телефоны и компьютеры, а также во время обыска домов задержанных обнаружила наркотики и оружие.
Следствие по делу ведется сразу по трем статьям: "Членство в воровском мире" "Поддержка воровского мира" и "Обращение к члену воровского мира".
В случае подтверждения вины задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.