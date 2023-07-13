Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты
19:52 13.07.2023 (обновлено: 20:26 13.07.2023)
© video: Ruptly . Alexander Imedashvili /
Иногда в мае с разницей в несколько часов в Грузии можно покататься на лыжах в горах, а потом спуститься к морю и поплавать и позагорать
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузия зарекомендовала себя как страна, где можно отдыхать все четыре сезона, и более того, бывает период, когда можно совместить морской пляжный отдых с катанием на лыжах в горах.
Иногда в мае, когда на Черноморском побережье Аджарской автономной республики Грузии уже жара, в 115 километрах от Батуми, на горнолыжном курорте Годердзи, еще лежит снег. То есть с разницей в несколько часов можно покататься на лыжах и искупаться в море.
Более того, если раньше туристические объекты горнолыжных курортов работали только в зимний туристический сезон, то теперь они начали активно завлекать туристов, в том числе летом. Многие, особенно семьи с детьми, предпочитают летом больше времени проводить на горных курортах, большинство из которых славятся своими лечебными водами и воздухом.
Морские курорты Грузии
Батуми
Любители пляжного отдыха и развлечений выбирают Батуми. Здесь кипит ночная жизнь. Клубы, бары, рестораны можно встретить в центре главного города автономной республики чуть ли не на каждом шагу.
Главная достопримечательность Батуми – благоустроенный бульвар протяженностью 7 километров. Это любимое место прогулок пешком, на велосипедах, роликах, скейтбордах для местных жителей и туристов. Вдоль бульвара расположены парки с танцующими фонтанами и аттракционами.
В курортном городе есть аквапарк, дельфинарий, колесо обозрения.
В Батуми проводится множество международных и местных фестивалей, спортивных и культурных мероприятий.
© Emergency Management Service of GeorgiaОткрытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
Открытие морского сезона 2023 в Аджарии, Батуми
© Emergency Management Service of Georgia
Влюбленных особенно привлекает скульптурная композиция "Поцелуй Али и Нино". Она олицетворяет собой героев одноименного произведения Курбана Саида – азербайджанского юношу Али, который полюбил грузинскую девушку Нино.
Семиметровые скульптуры Али и Нино каждый вечер медленно двигаются навстречу друг другу, меняя положение каждые десять минут, до тех пор, пока не встретятся и не сольются в одно целое.
Кобулети
Кобулети – один из популярных Черноморских курортов Грузии, особенно среди бюджетных туристов. В Кобулети наиболее доступные цены на жилье и питание, и по сравнению с Батуми очень тихо, во всяком случае подальше от самого центра.
Кобулети относится к бальнеологическим курортам с особым микроклиматом. Мелкозернистый берег и яркое солнце создают хорошие условия для гелиотерапии, лечения костных суставов, лимфатических узлов и других органов, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний.
Новый бульвар в Кобулети
Кроме того, в двух километрах от Кобулети есть минеральные источники. Так что семьи с детьми предпочитают отдыхать именно Кобулети.
Уреки
Еще один знаменитый морской курорт для семейного отдыха – Уреки, в регионе Гурия, который граничит с Аджарией.
Магнитные пески курорта Уреки славятся своими лечебными свойствами и привлекают как любителей песочных пляжей, так и людей с проблемами со здоровьем.
© photo: Sputnik / StringerКурортный черноморский поселок Уреки
Курортный черноморский поселок Уреки
© photo: Sputnik / Stringer
В Уреки песок темно-серого цвета. Он содержит много магнетита (смесь оксидов железа). Коэффициент намагниченности составляет около 70%.
Магнитотерапией лечат заболевания сердца и сосудов, опорно-двигательной и нервной системы, органов дыхания, рахита, ДЦП, травмы и т. д.
Квариати
Одно из самых красивых мест на побережье Аджарии – Квариати. Это небольшой курортный поселок, где лежа на пляже ощущение, что до горы можно дотянуться рукой. В Квариати чистейшая морская вода и воздух – одновременно и горный и морской.
Приморский влажный субтропический климат Квариати лечит нервную систему и сердечно-сосудистые заболевания.
© photo: Sputnik / Stringer / черноморское побережье Аджарии - Квариати
черноморское побережье Аджарии - Квариати
© photo: Sputnik / Stringer /
Квариати находится в 15 километрах от Батуми, между курортами Гонио и Сарпи.
Горные курорты Грузии
Бешуми
Бешуми – это горноклиматический курорт в высокогорье Аджарии, расположенный в районе Хуло на Арсианском хребте. Курорт находится на высоте 1,9 тысячи метров над уровнем моря, в 7 километрах от перевала Годердзи.
Это высокогорное местечко богато хвойными лесами.
Курорт Бешуми в Аджарии летом
В Бешуми можно не только насладиться незабываемыми пейзажами, но и подправить здоровье. Здесь лечат нетуберкулезные заболевания органов дыхания и малокровие. Курортный сезон длится с июня по сентябрь.
Бахмаро
Бахмаро – это место встречи морского и горного воздуха, благодаря чему там уникальный микроклимат. Курорт расположен между темнохвойными лесами и альпийскими лугами на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря в регионе Гурия.
Высокогорный курорт Бахмаро
Отдых в Бахмаро особенно полезен для пациентов с легочными заболеваниями. Бахмаро называют царством тумана и облаков.
Джута
"Лучше гор могут быть только горы" – эта фраза лучше всего описывает село Джута в регионе Мцхета-Мтианети.
Джута – небольшое село в ущелье Сно. Это одно из самых высокогорных поселений в Грузии. Оно находится на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря.
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Горные пейзажи - вид из Джута
Военно-Грузинская дорога. Путешествия на машине Делика. Горные пейзажи - вид из Джута
© photo: Sputnik / Stringer
Джута особенно привлекает любителей кемпинга.
Местия
Местия – это прославившийся своими древними башнями поселок в регионе Самегрело - Земо Сванети на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.
Из Местии открывается незабываемый вид на гору Бангуриани, а поднявшись повыше можно увидеть гору Ушба. В самом поселке находятся Музей истории и этнографии региона и храм Преображения IX века.
© photo: Sputnik / StringerМестиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор
Местиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор
© photo: Sputnik / Stringer
Близ Местии расположен горнолыжный курорт Хацвали. Из Местии можно отправиться в поход к водопадам, ледникам и горным озерам.
Бальнеологические курорты Грузии
Боржоми
Боржоми – это бальнеологический и климатический курорт с геотермальными минеральными источниками, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети.
Боржоми расположен в ущелье величественных гор и хвойных лесов на высоте более 800 метров над уровнем моря.
© photo: Sputnik / Stringer / Источник с минеральной водой в Боржомском парке
Источник с минеральной водой в Боржомском парке
© photo: Sputnik / Stringer /
Минеральная вода вулканического происхождения лечит болезни желудочно-кишечного тракта, желчных путей, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания, а также некоторые неврологические и гинекологические заболевания.
Минеральная вода Боржоми является визитной карточкой Грузии.
Цхалтубо
Этот курорт расположен в регионе Имерети на высоте 100-120 метров над уровнем моря. Его климат обусловлен местоположением курорта в зоне влажных субтропиков, близостью Черного моря и большим Кавказским Хребтом, защищающим его от холодных северных ветров.
Здравница прославилась своими терморадоновыми минеральными водными процедурами.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЦкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Физические и химические свойства лечебной воды в Цхалтубо делают ее уникальной. Она лечит заболевания конечностей, периферийную нервную систему, нарушения обмена веществ, эндокринологические, кожные и гинекологические заболевания.
Саирме
Саирме – это климатический и бальнеологический курорт в регионе Имерети на высоте около 950 метров над уровнем моря.
Высокогорный курорт Саирме
Курорт окружен хвойными и лиственными лесами. Саирме отличается богатыми запасами лечебных, минеральных и термальных вод. Они лечат болезни почек и мочевыделительной системы, органов пищеварения, болезни скелетно-мышечного аппарата.
Лечебные воды Саирме благоприятно влияют на работу кровеносных сосудов. Их успешно применяют и в профилактических целях.
Сурами
Сурами – это небольшой поселок у подножья Лихского хребта в регионе Шида Картли на высоте 740 метров над уровнем моря.
Курорт знаменит лечебными водами и воздухом, пропитанным ароматом хвои и пыльцой во время цветения шишек. В Сурами лечат респираторные заболевания и повышают иммунитет.
© courtesy of Surami sideХрам Квирацховели в Сурами
Храм Квирацховели в Сурами
© courtesy of Surami side
Минеральными водами бальнеологического курорта принимают ванны для лечения заболеваний позвоночника, суставов, периферической и центральной нервной системы.
В центре Сурами есть родник с т. н. "железной водой", которая полезна для тех, у кого железодефицитная анемия. Считается, что эта вода лечит глазные заболевания, а также заболеваний нервной системы и кишечника.