https://sputnik-georgia.ru/20230713/gruzinskaya-mechta-vyigraet-vse-predstoyaschie-vybory--gensek-partii-279533918.html

"Грузинская мечта" выиграет все предстоящие выборы – генсек партии

"Грузинская мечта" выиграет все предстоящие выборы – генсек партии

Правящей партии не интересно, как именно оппозиция, сейчас обсуждающая возможность коалиции перед выборами, будет представлена на выборах 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T23:15+0400

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каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе уверен, что партия выиграет все выборы вплоть до 2028 года. Осенью 2024 года в Грузии состоятся парламентские выборы, а уже в 2025-м пройдут выборы в органы местной власти. При этом он отметил, что правящей партии не интересно, как именно оппозиция, сейчас обсуждающая возможность коалиции перед выборами, будет представлена на выборах. "Им решать, в какой форме они представят себя на выборах 2024 года. Все мы знаем, что по содержанию эти люди представляют одну команду – "Национальное движение". Потом они разделились, у них были какие-то подразделения, однако в целом они дети одной партии", – сказал Каладзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости >>Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение