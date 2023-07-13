https://sputnik-georgia.ru/20230713/kategoricheski-nepriemlemo---deputat-obvinil-evroparlamentariya-v-predvzyatosti-279528837.html

Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости

Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости

Подобные заявления являются не только неевропейскими, но и антигрузинскими и антигосударственными, заявил депутат 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T19:30+0400

2023-07-13T19:30+0400

2023-07-13T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. В заявление депутата Европарламента Виолы фон Крамон ощущается тенденциозная поддержка отдельных оппозиционных групп, что категорически неприемлемо, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сардзвеладзе. Ранее Крамон заявила, что молодое поколение в Грузии – это амбициозное поколение европейского типа, которые сыграли очень важную роль и которые хотят европейского будущего. Крамон уверена, что это поколение принесет изменения. При этом политик отметила, что они поддерживают Грузию в достижении цели и подчеркнула, она намерена продолжать бороться за Грузию и за то, чтобы Грузия стала членом ЕС. "Отчетливо ощущается предвзятая, тенденциозная политическая поддержка отдельных оппозиционных групп. Естественно, это должно быть категорически неприемлемо. Такое не должны позволять себе люди, у которых, как правило, должен быть некий нейтральный подход, если у них претензия на поддержку государство и страны", – заявил Сарджвеладзе. Позиция "Силы народа" Заявление Крамон сделала в Страсбурге на совместной пресс-конференции с гендиректором и основателем оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия и еще с несколькими депутатами Европарламента, которые отличаются резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии. Гварамия находился в Страсбурге 11-12 июля, где и провел встречи с европарламентариями. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о помиловании Гварамия 22 июня вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ". По оценке политика, подобные заявления являются не только неевропейскими, но и антигрузинскими и антигосударственными. "Назовите хоть один пример, когда депутаты Европарламента могут призвать общественность, какие власти выбирать, а какие нет", - подчеркнул Мачарашвили. Крамон и Грузия Виола фон Крамон в мае написала в соцсети, что если Евросоюз предоставит Грузии статус кандидата, то это произойдет не потому, что правительство и правящая партия выполнили все условия, а потому, что этого заслуживает грузинский народ и того требует геополитическая логика. А 1 апреля европарламентарий приняла участие в акции в Тбилиси, которая прошла у здания правительства Грузии. Оппозиционеры собрались, чтобы потребовать от властей освобождения Лазаре Григориадиса, которого задержали после акций протеста против принятия закона об "иноагентах" 7-9 марта. Каладзе: не исключено появление евродепутата фон Крамон с "коктейлями Молотова" >>По данным следствия, 21-летний Григориадис во время акций на проспекте Руставели в центре Тбилиси кидал камни и т. н. "коктейль Молотова" в представителей МВД, а также поджог полицейскую машину. Деполяризация в Грузии Деполяризация – это первая из 12 рекомендаций Евросоюза, которую должны выполнить власти Грузии для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление Евросоюз. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня 2023 года, этот пункт Грузия выполнила частично. По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, деполяризация – это самое сложно выполнимое условие Евросоюза, но власти сделали все возможное, в то время как несколько партий, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", отказались работать вместе с "Грузинской мечтой" для выполнения условий ЕС, заявив, что все что она делает – это фикция. Деполяризация - "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №1 >>Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Дело Гварамия Представители части оппозиции не раз требовали освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. Гварамия находился в заключении с 16 мая 2022 года. Его задержали в зале Тбилисского городского суда сразу после оглашения приговора. Основатель "Мтавари архи" был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда он был ее гендиректором. "Шаг к деполяризации" – глава Евросовета о помиловании Гварамия>>В ноябре 2022 года Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европарламент, еврокомиссия, ника гварамия