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Грузинские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по математике

Грузинские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по математике

В олимпиаде участвовали до 700 учеников из 112 стран мира 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Ученики физико-математической школы им. В. Комарова завоевали пять медалей на 64-й Международной олимпиаде по математике (IMO 2023), которая проходит в Японии, сообщили в учебном заведении.Международная олимпиада по математике (IMO 2023) в этом году проходила в японском городе Чиба с 2 по 13 июля. В ней участвовали до 700 учеников из 112 стран мира. Сборная Грузии завоевала пять медалей – одну золотую, четыре бронзовых – и одну почетную грамоту: Школа Комарова считается одной из самых сильных в Грузии. В ней учатся одаренные дети с математическим складом ума. Ее ученики побеждают на разных международных конкурсах и в олимпиадах, являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей. На протяжении более чем 50 лет деятельности школа Комарова ориентирована на углубленное изучение точных наук, а также наук естествознания. В школу Комарова учеников принимают с седьмого класса после сдачи специального экзамена. Большая часть педагогов являются выпускниками школы Комарова. За последние годы более 70 выпускников комаровской школы продолжили обучение по программам бакалавриата в разных университетах мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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