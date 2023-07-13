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Грузия и Япония продолжат сотрудничество в аграрной и экологической сфере

Грузия и Япония продолжат сотрудничество в аграрной и экологической сфере

Для Грузии важна поддержка Японии и углубление сотрудничества в процессе реализации реформ и проектов в стране, заявил министр 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T21:47+0400

2023-07-13T21:47+0400

2023-07-13T21:48+0400

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экономика

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Япония готова поделится опытом и помочь Грузии финансово для развития сельского хозяйства и решения вызовов в области охраны окружающей среды, заявил посол Японии в Грузии Ишидзука Хидеки в ходе встречи с министром окружающей среды и сельского хозяйства Отаром Шамугия. В Тбилиси состоялась ознакомительная встреча посла Японии с главой Минсельхоза Грузии Отаром Шамугия, на которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Дипломат отметил, что грузинская сельскохозяйственная продукция имеет большие перспективы в мире, в том числе на рынке Японии. "Думаю, углубляя сотрудничество, мы сможем добиться положительных результатов по всем направлениям", – сказал Хидэки. Шамугия поздравил посла Японии с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ему успехов. Министр поблагодарил японскую сторону за постоянную поддержку Грузии на протяжении многих лет как в плане развития сельского хозяйства, так и в области охраны окружающей среды. "Япония имеет огромный опыт. Поэтому обмен знаниями, внедрение современных технологий для нас особенно ценно, ведь это позволит нашим фермерам и производителям увеличить производство и качество продукции, снизить себестоимость продукции, стать конкурентоспособными и экспортоориентированными", – сказал Шамугия. С чем спикер парламента Грузии возвращается из Японии и Кореи >>По его словам, для Грузии важна поддержка Японии и углубление сотрудничества в процессе реализации реформ и проектов в стране. На встрече было отмечено, что будет важно активизировать сотрудничество в направлении устойчивого лесопользования, торговли эмиссиями, управлении водными ресурсами и улучшении качества воздуха, охраняемых территорий и туризма, а также роста производства сельскохозяйственной продукции, в том числе экспорта вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, япония, экономика, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии