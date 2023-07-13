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Как открыть ИП в Грузии – пошаговая инструкция для иностранцев

Как открыть ИП в Грузии – пошаговая инструкция для иностранцев

Собственник недвижимости, где зарегистрирован предприниматель, не несет никакой ответственности за деятельность ИП 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузия остается одной из самых привлекательных стран с точки зрения простоты открытия бизнеса, а индивидуальное предпринимательство – самый простой способ начать свое дело. Стать индивидуальным предпринимателем в Грузии может как гражданин Грузии, так и иностранец. Процедуры регистрации для них одинаковые. Что дает статус ИПИндивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, зарегистрированное в Реестре Грузии в качестве предпринимателя. При этом индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом и в деловых отношениях осуществляет свои права и обязанности как физическое лицо. По данным на 1 июля 2023 года, статус индивидуального предпринимателя в Грузии был у 561,9 тысячи человек, что составляет 59,2% от общего числа бизнес-субъектов в стране. При этом активными считаются 148,6 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из общего числа активных предпринимателей в Грузии 12 имеют статус "среднего бизнеса", а 128,5 тысячи – статус "малого бизнеса". Статус еще 20,1 тысячи предпринимателей неизвестен. Бизнес россиян в Грузии – новые данные>>Индивидуальный предприниматель может воспользоваться льготным режимом налогообложения. Если его доход в год не превышает 30 тысяч лари, то он освобожден от налогов. Это правило не распространяется на торговлю, работу финансовых компаний и лицензируемые виды деятельности и ИП с сотрудниками. Стандартная налоговая ставка для ИП в Грузии – 20%, а НДС в размере 18% взымается при годовом обороте от 100 тысяч лари. Предпринимательской в Грузии не считается медицинская, адвокатская, архитектурная, медиативная, нотариальная, арбитражная, консультационная деятельность, а также деятельность в сфере искусств. Документы для регистрации ИП Чтобы получить статус индивидуального предпринимателя в Грузии, нужно обратиться в Дом юстиции или Агентство развития государственных услуг и предъявить следующие документы: паспорт или удостоверение личности (для граждан Грузии), заполненное на месте оператором заявление и данные о регистрации в Грузии. Также понадобится грузинская сим-карта и адрес электронной почты. Собственник недвижимости, где зарегистрирован предприниматель, не несет никакой ответственности за деятельность ИП. Согласно ряду международных соглашений, в Грузии бизнесмен-иностранец отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, доступным для кредиторов, вне зависимости от того, в какой стране это имущество находится. Кроме того, для получения статуса индивидуального предпринимателя необходимо оплатить сбор за регистрацию, который зависит от сроков. Стандартный срок регистрации ИП в Грузии составляет 1 рабочий день. Стоимость услуги – 26 лари (около 10 долларов). Регистрация в тот же день обойдется уже в 75 лари (около 30 долларов). Что дальше После сдачи документов на регистрацию ИП будущий предприниматель получит СМС-сообщение, в котором будет указан ИНН и пароль для доступа в электронный "личный кабинет". В "личном кабинете" будет свидетельство о регистрации на грузинском. За английскую версию документа необходимо заплатить дополнительно 25 лари при регистрации (около 10 долларов). Моментом создания индивидуального предпринимателя в Грузии является появление записи в Публичном реестре предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. Далее индивидуальному предпринимателю следует пройти регистрацию в налоговой службе, предъявив паспорт и СМС от Дома юстиции. До этого следует определиться с основным видом деятельности, чтобы указать правильный код деятельности. Режим налогообложения начнет действовать с 1-го числа следующего месяца после регистрации ИП. Следует учитывать, что открытие счета для ИП ничем не отличается от открытия счета для физических лиц. Некоторые банки могут запросить дополнительную документацию в случае иностранных граждан. Как закрыть ИП в Грузии Для упразднения статуса индивидуального предпринимателя процедура такая же простая, как для его создания. Для этого понадобится всего лишь заявление, паспорт или удостоверение личности и оплата сбора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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