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https://sputnik-georgia.ru/20230713/nikakogo-obedineniya--partiya-gakhariya-otkazyvaetsya-ot-sotrudnichestva-s-end-279518917.html
"Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД
"Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД
Команда экс-премьера Грузии отказывается от сотрудничества с другими оппозиционными партиями 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T14:42+0400
2023-07-13T15:12+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
георгий вашадзе
петре цискаришвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не планирует объединяться с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и тем более выдвигать общего кандидата на пост премьер-министра, заявил депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили ранее заявил, что рассматривается вопрос сотрудничества с партией Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" . При этом Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрена кандидатура Вашадзе. Еще в начале июня председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что в ЕНД знают, как помочь партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство. О своем отказе сотрудничать с "Единым национальным движением" одними из первых заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию", партия "Гирчи" и "Граждане". А вот готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе&gt;&gt;Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, георгий гахария, георгий вашадзе, петре цискаришвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, георгий гахария, георгий вашадзе, петре цискаришвили, единое национальное движение

"Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД

14:42 13.07.2023 (обновлено: 15:12 13.07.2023)
© Government of GeorgiaБизнес-омбудсмен Грузии Михаил Даушвили
Бизнес-омбудсмен Грузии Михаил Даушвили - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2023
© Government of Georgia
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Команда экс-премьера Грузии отказывается от сотрудничества с другими оппозиционными партиями
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не планирует объединяться с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и тем более выдвигать общего кандидата на пост премьер-министра, заявил депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили.
Генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили ранее заявил, что рассматривается вопрос сотрудничества с партией Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" . При этом Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрена кандидатура Вашадзе.

"Никакого объединения, особенно с "Национальным движением", мы не рассматриваем… С "Национальным движением" у нас не то чтобы общего кандидата в премьеры не будет, но и вообще ничего общего", – заявил Даушвили журналистам.

Еще в начале июня председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что в ЕНД знают, как помочь партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство.
О своем отказе сотрудничать с "Единым национальным движением" одними из первых заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию", партия "Гирчи" и "Граждане". А вот готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
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