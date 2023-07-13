https://sputnik-georgia.ru/20230713/nikakogo-obedineniya--partiya-gakhariya-otkazyvaetsya-ot-sotrudnichestva-s-end-279518917.html

"Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД

"Никакого объединения" – партия Гахария отказывается от сотрудничества с ЕНД

Команда экс-премьера Грузии отказывается от сотрудничества с другими оппозиционными партиями 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T14:42+0400

2023-07-13T14:42+0400

2023-07-13T15:12+0400

политика

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новости

георгий гахария

георгий вашадзе

петре цискаришвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не планирует объединяться с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и тем более выдвигать общего кандидата на пост премьер-министра, заявил депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Генеральный секретарь "Нацдвижения" Петре Цискаришвили ранее заявил, что рассматривается вопрос сотрудничества с партией Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" . При этом Цискаришвили не исключил, что в качестве кандидата в премьеры на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году, будет рассмотрена кандидатура Вашадзе. Еще в начале июня председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили заявил, что в ЕНД знают, как помочь партиям набрать 5-7% голосов на предстоящих выборах и ждут всех для сотрудничества, чтобы позже сформировать коалиционное правительство. О своем отказе сотрудничать с "Единым национальным движением" одними из первых заявили партия экс-премьера Гахария "За Грузию", партия "Гирчи" и "Граждане". А вот готовность к сотрудничеству со всеми прозападными силами выразил лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Политики времен президентства Саакашвили лишают "Нацдвижение" перспективы – Кобахидзе>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, георгий вашадзе, петре цискаришвили, единое национальное движение