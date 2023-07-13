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ООН предлагает продлить "зерновую сделку" – источник

ООН предлагает продлить "зерновую сделку" – источник

Ранее российские власти заявили, что не видят доводов для продления "зерновой сделки" 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T09:45+0400

2023-07-13T09:45+0400

2023-07-13T09:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. ООН обратилась к России с предложением продлить "зерновую сделку" минимум на два месяца, Турция будет способствовать переговорам с российскими властями, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорным процессом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме предложил президенту России Владимиру Путину продлить действие "зерновой сделки" еще на несколько месяцев - хотя бы до того момента, как Евросоюз подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой источники, на знакомые с обсуждениями. В мае 2023 года стало известно о продлении сделки до 17 июля включительно, без каких-либо изменений.Лавров заявил об отсутствии доводов для продления зерновой сделки>>Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Вторая часть – меморандум Россия-ООН, предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и ряд других мер.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, с начала действия черноморской инициативы из Украины вывезли 32,5 миллиона тонн зерновых, однако беднейшие страны получили очень незначительную часть этих продуктов.Основные получатели груза – Евросоюз (почти 40%), Китайская народная республика (24%), Турция (около 10%), а в беднейшие страны, которые находятся в списке всемирной продовольственной программы, вывезено чуть больше 2,5% этих зерновых, заявил он.Министр отметил, что в случае прекращения зерновой сделки, Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно.Лавров 30 июня заявил, что не видит доводов для продления "зерновой сделки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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