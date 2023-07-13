https://sputnik-georgia.ru/20230713/politsiya-pravilno-rasstavila-prioritety--deputat-otvetil-na-kritiku-posla-ssha-v-gruzii-279521625.html

Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии

Полиция правильно расставила приоритеты – депутат ответил на критику посла США в Грузии

Полиция была вынуждена эвакуировать организаторов и участников фестиваля в поддержку ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, чтобы никто не пострадал 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T16:48+0400

2023-07-13T16:48+0400

2023-07-13T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузинская полиция правильно расставила приоритеты, обеспечив безопасность участников фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, и не заслуживает никаких упреков, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили, комментируя заявление посла США в Грузии Кели Дегнан. Дегнан выступила с критикой действии полиции во время фестиваля "Тбилиси прайд". Дипломат выразила недовольство тем, что МВД не выполнило обещание и не смогло обезопасить участников мероприятия, позволив "непокорной толпе" пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать кордон полиции и осуществить акты вандализма на закрытой территории проведения фестиваля.Как отметил Кадагишвили, полиция была мобилизована и действовала в соответствии с законом, охраняла порядок и участников акции. Пришло слишком много людей, так как все происходило на улице, подступиться можно было с любой стороны, из-за чего территорию невозможно было защитить полностью.Фестиваль сторонников ЛГБТК+ сообщества "Тбилиси прайд", который должен был пройти в 8 июля 2023 года на закрытой территории у озера Лиси, сорвался из-за того, что сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции. Полиция, исходя из мер безопасности, вынуждена была эвакуировать организаторов и участников, никто не пострадал. Часть протестующих была вооружена разными предметами. Депутат о срыве ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси: защита правопорядка и жизни – главный приоритет>>Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе главной причиной срыва мероприятия назвал сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя срыв фестиваля "Тбилиси прайд" в поддержку ЛГБТ-сообщества, заявила, что полиция не смогла обеспечить проведение фестиваля. Позже с критикой действий полиции выступили и представители дипломатических представительств Грузии. В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили поощряет критику действий полиции со стороны послов иностранных государств. По словам спикера парламента, полиция не смогла обеспечить проведение мероприятия, но правильно определила приоритет и позаботилась о главном – здоровье людей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, келли дегнан, лгбт