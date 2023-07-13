https://sputnik-georgia.ru/20230713/postnye-dni-v-avguste-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-279532608.html

Постные дни в августе 2023: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в августе 2023: что можно и нельзя есть по дням

Успенский пост начинается в августе – он готовит христиан к празднику Успения Пресвятой Богородицы 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T22:10+0400

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успенский пост

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Успенский – третий многодневный пост в году и единственный, посвященный Пресвятой Богородице. О постных днях в августе, что можно и нельзя есть по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в августе 2023 Верующие первые две недели августа будут поститься только по средам и пятницам, то есть 2, 4, 9 и 11 августа. Постный день напоминает о предательстве Иуды, а в пятницу – в память о крестных страданиях и смерти Спасителя. Успенский пост ежегодно начинается 14 августа и длится до 28 августа – в этот день православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Постные дни в августе 2023 года выпадают на 2, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 числа. В православии по строгости различают пять степеней поста – от вкушения рыбы до полного воздержания от пищи. Соблюдать более строгую степень поста, чем в определенные дни установлено, можно только с благословения священника. Что можно и нельзя есть По строгости Успенский пост церковным уставом приравнивается к Великому – верующие его соблюдают перед Пасхой. В постные дни нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты. Нельзя в постные дни также распивать спиртные напитки. В постные дни в августе можно есть свежие овощи, фрукты, грибы, сухофрукты, орехи и мед. В Успенский пост рыбу можно кушать только в праздник Преображения Господня, который православные ежегодно празднуют 19 августа. Тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, дети до семи лет, военные, путешественники, а также люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, от Успенского поста освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakogo-chisla-nachinaetsya-uspenskiy-post-v-2023-tserkovnyy-kalendar-279517551.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, успенский пост