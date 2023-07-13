https://sputnik-georgia.ru/20230713/pragmaticheskaya-politika-gruzii-prinosit-rezultaty--mer-tbilisi-279534489.html
Прагматическая политика Грузии приносит результаты – мэр Тбилиси
Прагматическая политика Грузии приносит результаты – мэр Тбилиси
Грузия продолжит реформы для европейской и евроатлантической интеграции, пообещал генсек правящей партии 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T23:58+0400
2023-07-13T23:58+0400
2023-07-14T01:15+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта - демократическая грузия
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Власти Грузии избрали прагматическую политику мира и не прогадали, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. Власти Грузии на фоне событий в мире заявили, что Грузия не откажется от своего прозападного курса, однако, в первую очередь, будет руководствоваться национальными интересами страны. При этом он отметил, что Грузия ориентирована на восстановление своей территориальной целостности исключительно мирным путем. "Для нас, безусловно, самое важное – это территориальная целостность, которую мы должны достичь не войной, ни насилием и противостоянием, а развитием, сильной экономикой, разумностью и образованием", – сказал Каладзе. В тоже время он отметил, что Грузия продолжит реформы для европейской и евроатлантической интеграции. Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости >>"Это долгий и длительный процесс, которому мы последовательно следуем. Власти Грузии сделают все, чтобы Грузия интегрировалась и стала членом семьи, которая называется Европой и ЕС", – сказал Каладзе. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе
Прагматическая политика Грузии приносит результаты – мэр Тбилиси
23:58 13.07.2023 (обновлено: 01:15 14.07.2023)
Грузия продолжит реформы для европейской и евроатлантической интеграции, пообещал генсек правящей партии
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Власти Грузии избрали прагматическую политику мира и не прогадали, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
Власти Грузии на фоне событий в мире заявили, что Грузия не откажется от своего прозападного курса, однако, в первую очередь, будет руководствоваться национальными интересами страны.
"Избранная властями Грузии прагматическая политика очень важна, и это правильно. Для страны и живущих в этой стране людей нет альтернативы миру", – сказал Каладзе.
При этом он отметил, что Грузия ориентирована на восстановление своей территориальной целостности исключительно мирным путем.
"Для нас, безусловно, самое важное – это территориальная целостность, которую мы должны достичь не войной, ни насилием и противостоянием, а развитием, сильной экономикой, разумностью и образованием", – сказал Каладзе.
В тоже время он отметил, что Грузия продолжит реформы для европейской и евроатлантической интеграции.
"Это долгий и длительный процесс, которому мы последовательно следуем. Власти Грузии сделают все, чтобы Грузия интегрировалась и стала членом семьи, которая называется Европой и ЕС", – сказал Каладзе.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.