https://sputnik-georgia.ru/20230713/prezident-ukrainy-nanes-gruzii-ogromnoe-oskorblenie--oppozitsioner-279514247.html
Президент Украины нанес Грузии огромное оскорбление – оппозиционер
Президент Украины нанес Грузии огромное оскорбление – оппозиционер
Дипломатический скандал между Грузией и Украиной набирает обороты 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T13:22+0400
2023-07-13T13:22+0400
2023-07-13T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Грузию своим решением выслать из Киева грузинского посла, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину 6 июля. Несколькими днями ранее Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. По его словам, главным "поджигателем" между Грузией и Украиной является один из лидеров правящей партии Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который, по словам Элисашвили, говорит только о Саакашвили. "У меня к нему будет совет и призыв в связи с тем, что Саакашвили – это не Грузия, и болеть только за Саакашвили не значит болеть за Грузию. Как минимум половина Грузии ненавидит Саакашвили", – заявил Элисашвили в передаче "Ночной курьер" на телеканале "Рустави 2". Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, киев, европейский суд по правам человека, алеко элисашвили, единое национальное движение
политика, новости, грузия, тбилиси, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, киев, европейский суд по правам человека, алеко элисашвили, единое национальное движение
Президент Украины нанес Грузии огромное оскорбление – оппозиционер
13:22 13.07.2023 (обновлено: 13:56 13.07.2023)
Дипломатический скандал между Грузией и Украиной набирает обороты
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Грузию своим решением выслать из Киева грузинского посла, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину 6 июля. Несколькими днями ранее Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
"Заявление МИДа (Грузии – ред.) и фраза, что мы все равно остаемся сторонниками Украины, были очень адекватны, потому что на самом деле Зеленский нанес стране огромное оскорбление. Когда посла хватают за затылок, дают пинок и выгоняют – обычно следующим шагом является война. Подобное происходит перед войной. Это было очень для меня досадно", – заявил Элисашвили.
По его словам, главным "поджигателем" между Грузией и Украиной является один из лидеров правящей партии Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который, по словам Элисашвили, говорит только о Саакашвили.
"У меня к нему будет совет и призыв в связи с тем, что Саакашвили – это не Грузия, и болеть только за Саакашвили не значит болеть за Грузию. Как минимум половина Грузии ненавидит Саакашвили", – заявил Элисашвили в передаче "Ночной курьер" на телеканале "Рустави 2
".
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является.
Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния.
Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения.
В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
Отношения Грузии и Украины
И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний.
Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили.
Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.