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Президент Украины нанес Грузии огромное оскорбление – оппозиционер

Президент Украины нанес Грузии огромное оскорбление – оппозиционер

Дипломатический скандал между Грузией и Украиной набирает обороты 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T13:22+0400

2023-07-13T13:22+0400

2023-07-13T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Грузию своим решением выслать из Киева грузинского посла, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину 6 июля. Несколькими днями ранее Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. По его словам, главным "поджигателем" между Грузией и Украиной является один из лидеров правящей партии Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который, по словам Элисашвили, говорит только о Саакашвили. "У меня к нему будет совет и призыв в связи с тем, что Саакашвили – это не Грузия, и болеть только за Саакашвили не значит болеть за Грузию. Как минимум половина Грузии ненавидит Саакашвили", – заявил Элисашвили в передаче "Ночной курьер" на телеканале "Рустави 2". Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля призвал власти Грузии "прекратить издевательство" над осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и передать его Украине, гражданином которой он является. Зеленский сделал заявление сразу после того, как в СМИ появилась запись из суда, где в ходе рассмотрения одного из дел против Саакашвили было прямое видеовключение из больничной палаты. Экс-президент задрал футболку, чтобы показать, какой он худой, и потребовал от властей извинений за то, что они якобы довели его до такого состояния. Странное решение – депутат "Грузинской мечты" о заявлении Зеленского про Саакашвили >>Между тем власти Грузии, в том числе министерство юстиции, категорически опровергают факты издевательства над Саакашвили. По словам министра юстиции Рати Брегадзе, в ведении которого находятся тюрьмы, Саакашвили занимается членовредительством и до сих пор не соблюдает рекомендации врачей, тогда как власти делают все возможное для его лечения. В то же время Европейский суд по правам человека, куда обратились адвокаты экс-президента, чтобы добиться его освобождения, не увидел нарушений прав Саакашвили и отказал ему в переводе на лечение в Польшу. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили в Грузии осужден на 6 лет лишения свободы, и срок отбывания его ареста начался с 1 октября 2021 года – дня его ареста. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, украина, михаил саакашвили, владимир зеленский, киев, европейский суд по правам человека, алеко элисашвили, единое национальное движение