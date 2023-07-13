https://sputnik-georgia.ru/20230713/u-niki-meliya-net-samolyubiya--lider-gruzinskoy-mechty-279534145.html

У Ники Мелия нет самолюбия – лидер "Грузинской мечты"

У Ники Мелия нет самолюбия – лидер "Грузинской мечты"

Внутреннее противостояние в оппозиционной партии хорошо для "Грузинской мечты" из-за падающего рейтинга "Нацдвижения", заявил Кобахидзе 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T23:36+0400

2023-07-13T23:36+0400

2023-07-13T23:36+0400

грузия

новости

политика

ника мелия

ираклий кобахидзе

леван хабеишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. У бывшего председателя "Единого национального движения" Ники Мелия нет самолюбия, иначе бы он не оставался в партии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Мелия, несмотря на проигрыш в борьбе за кресло председателя партии Левану Хабеишвили, принял решение остаться в партии. Однако в последнее время он все чаще становиться объектом критики со стороны однопартийцев, за свои высказывания в адрес отдельных сторонников и членов партии. В тоже время лидер правящей партии отметил, что внутреннее противостояние в партии хорошо для "Грузинской мечты" из-за падающего рейтинга "Нацдвижения". С января этого года "Нацдвижение" возглавляет сторонник радикальных действий Хабеишвили. Его избрание спровоцировало уход из партии ряда политиков, в том числе депутатов Хатии Деканоидзе и Романа Гоциридзе. В "Грузинской мечте" утверждают, что Леван является формальным лидером "Нацдвижения", в действительности партия управляется из-за кулис экс-главой МВД Вано Мерабишвили и экс-министром обороны Давидом Кезерашвили. Категорически неприемлемо – депутат обвинил европарламентария в предвзятости >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника мелия, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия