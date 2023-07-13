https://sputnik-georgia.ru/20230713/zhitelyu-batumi-predyavili-obvinenie-v-iznasilovanii-docheri--pozitsiya-prokuratury-279524410.html
Жителю Батуми предъявили обвинение в изнасиловании дочери – позиция прокуратуры
Жителю Батуми предъявили обвинение в изнасиловании дочери – позиция прокуратуры
Известно, что мужчина был ранее неоднократно судим 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T18:30+0400
2023-07-13T18:30+0400
2023-07-13T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в изнасиловании несовершеннолетней дочери жителю Батуми и отказалась сообщать детали делаПо данным прокуратуры, ведомство будет требовать для мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, помещения под арест до вынесения приговора. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. По данным прокуратуры, с ребенком работает психолог. Житель Батуми подозревается в изнасиловании дочери-подростка>>Ведомство призвало СМИ и общественность воздержаться от распространения деталей дела и персональных данных ребенка по всем подобным делам, чтобы не допустить нарушения интересов несовершеннолетних и не нанести им дополнительную психологическую травму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, батуми, генеральная прокуратура грузии
Жителю Батуми предъявили обвинение в изнасиловании дочери – позиция прокуратуры
Известно, что мужчина был ранее неоднократно судим
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в изнасиловании несовершеннолетней дочери жителю Батуми и отказалась сообщать детали дела
По данным прокуратуры, ведомство будет требовать для мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, помещения под арест до вынесения приговора. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
По данным прокуратуры, с ребенком работает психолог.
Ведомство призвало СМИ и общественность воздержаться от распространения деталей дела и персональных данных ребенка по всем подобным делам, чтобы не допустить нарушения интересов несовершеннолетних и не нанести им дополнительную психологическую травму.