https://sputnik-georgia.ru/20230714/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii--obvineniya-predyavleny-13-podozrevaemym-279554578.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии – обвинения предъявлены 13 подозреваемым

Борьба с "воровским миром" в Грузии – обвинения предъявлены 13 подозреваемым

Задержанным грозит от трех до десяти лет лишения свободы 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T13:31+0400

2023-07-14T13:31+0400

2023-07-14T13:40+0400

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воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 подозреваемым в членстве и поддержке "воровского мира", говорится в сообщении на сайте ведомства. МВД Грузии сообщило о задержании обвиняемых накануне. Самому старшему из задержанных 65 лет, а самому младшему – 23 года. Следствие установило, что трое задержанных систематически устраивали "воровские разборки" для решения финансовых споров граждан. Одного из участников спора они заставили вернуть спорную сумму денег, используя как словесное, так и физическое насилие, а обвиняемые в поддержке "воровского мира" предоставляли вышеуказанным троим задержанным информацию о спорах, высказывая свое мнение и оценку ситуации. Борьба с воровским миром в Грузии: полиция пресекла попытку решить спор через воров>>Кроме того, как выяснило следствие, двое задержанных для получения материальной выгоды обратились к "вору в законе" по кличке "Бурдгулич", находящемуся в Греции. По данным прокуратуры, троим задержанным предъявлены обвинения по статье "Членство в воровском мире", что наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет. Восемь задержанных обвиняются по статье "Поддержка воровского мира". Им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. А двоим прокуратура предъявила обвинение по статье "Обращение к члену воровского мира", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применение заключения в виде меры пресечения в отношении всех тринадцати подсудимых. Расследование по уголовному делу продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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