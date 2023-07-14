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Чехия поможет Грузии с улучшением детских садов
Чехия поможет Грузии с улучшением детских садов
Документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере дошкольного воспитания 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T23:03+0400
2023-07-14T23:03+0400
2023-07-14T23:10+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Агентство развития Чехии поможет Грузии подготовить специалистов для работы с детьми с особыми образовательными нуждами в детских садах. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали замглавы Минздрава Грузии Тамара Баркалая и руководитель программы развития при посольстве Чехии в Грузии Яна Зелингрова. По данным Минздрава, документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере дошкольного воспитания. Детские сады в Грузии должны пройти авторизацию - главное о стандартах >>Проект "Развитие услуг раннего развития и инклюзивных услуг для детей с особыми потребностями в Грузии" предполагает обучение новых специалистов, развитие услуг образования детей раннего возраста и повышение квалификации поставщиков услуг. Кроме того, группа экспертов, сформированная в рамках проекта, совместно с представителями правительства Грузии будет работать над анализом существующей политики ухода за детьми младшего возраста и инклюзивного образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, чехия, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, детский сад
грузия, новости, общество, чехия, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, детский сад
Чехия поможет Грузии с улучшением детских садов
23:03 14.07.2023 (обновлено: 23:10 14.07.2023)
Документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере дошкольного воспитания
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Агентство развития Чехии поможет Грузии подготовить специалистов для работы с детьми с особыми образовательными нуждами в детских садах.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали замглавы Минздрава Грузии Тамара Баркалая и руководитель программы развития при посольстве Чехии в Грузии Яна Зелингрова.
По данным Минздрава, документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере дошкольного воспитания.
Проект "Развитие услуг раннего развития и инклюзивных услуг для детей с особыми потребностями в Грузии" предполагает обучение новых специалистов, развитие услуг образования детей раннего возраста и повышение квалификации поставщиков услуг.
Кроме того, группа экспертов, сформированная в рамках проекта, совместно с представителями правительства Грузии будет работать над анализом существующей политики ухода за детьми младшего возраста и инклюзивного образования.