https://sputnik-georgia.ru/20230225/detskie-sady-v-gruzii-dolzhny-proyti-avtorizatsiyu---glavnoe-o-standartakh-275243582.html

Детские сады в Грузии должны пройти авторизацию - главное о стандартах

Детские сады в Грузии должны пройти авторизацию - главное о стандартах

Процесс авторизации детских садов Грузии начнется в 2023 году и завершится в 2030 году 25.02.2023, Sputnik Грузия

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2023-02-25T21:50+0400

грузия

новости

национальный центр развития качества образования

общество

детский сад

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Для прохождения авторизации детские сады должны будут соответствовать стандартам дошкольного образования и стандартам безопасности, говорится в постановлении правительства Грузии. В 2023 году Национальный центр развития качества образования впервые начнет процесс оценки детских садов с целью прохождения авторизации. Это касается как государственных, так и частных учреждений дошкольного воспитания. Согласно утвержденным правительством правилам авторизации, любое учреждение дошкольного воспитания и образования должно иметь соответствующий учебный план как минимум по одной из трех программ: раннего воспитания и образования; дошкольного образования и воспитания; программа подготовки к школе. Правительство Грузии построит и обновит 885 детских садов>>Первая программа рассчитана на детей до двух лет и предполагает предоставление образовательного компонента, способствующего раннему воспитанию, в соответствии с грузинскими стандартами образования. Вторая программа касается детей от 2-х лет, а третья – детей от 5 лет. При этом все программы должны соответствовать стандартам образования и достижению целей, определенных государственными стандартами. При этом у заведения должен быть учебный план, подкрепленный документацией, используемой при его разработке, программа оценки образовательного механизма, расписание дня, индивидуальные занятия для детей. Кроме того, в заведении должна быть материальная база для осуществления учебного плана и детская библиотека. Детский сад должен вести журнал общения с родителями воспитанников, сотрудничать с муниципальными властями для планирования мероприятий, оценивать работу персонала садика и иметь план профессионального развития воспитателей. "Озеленим детские сады Тбилиси" - мэрия начинает новый проект >>Все детские сады должны сами обеспечивать детей питанием в соответствии с нормами калорийности, иметь меню на 10 дней или две недели, механизм регулирования питания в соответствие с пищевой непереносимостью или аллергией, иметь сертификат Национального агентства продовольствия. Детский сад обязан соблюдать установленные регламентом для дошкольных учреждений санитарно-гигиенические нормы, иметь документ о праве оказания первой медицинской помощи, план в случае чрезвычайной ситуации, заключение о пожарной безопасности здания и разрешение каждого родителя на видеонаблюдение и вывод детей с территории. По каждому из этих стандартов детский сад будет оценивать комиссия по авторизации, и только после прохождения авторизации учреждение будет иметь право на работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, национальный центр развития качества образования, общество, детский сад