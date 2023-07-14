https://sputnik-georgia.ru/20230714/chto-my-edim-na-zapade-gruzii-prodavali-opasnoe-slivochnoe-maslo-279564472.html

Что мы едим: на западе Грузии продавали опасное сливочное масло

Что мы едим: на западе Грузии продавали опасное сливочное масло

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии обнаружили опасную бактерию в иранском сливочном масле, продаваемом на... 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T15:41+0400

2023-07-14T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии обнаружили опасную бактерию в иранском сливочном масле, продаваемом на западе страны, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы проверили одно из предприятий по переработке сырого молока в Кутаиси и взяли пять образцов 82,5% масла иранского происхождения. В результате лабораторных исследований в 25 граммах одного образца выявили патогенный микроорганизм Listeria monocytogenes. Это вид грамположительных бактерий, возбудитель смертельно опасного заболевания человека — листериоза. Бактерии имеют вид коротких палочек с закруглёнными концами. Эти бактерии высокоустойчивы во внешней среде, растут в широком интервале температур, от +1 до +45°С, и высокой концентрации соли. В Грузии последнее время участились случаи трихинеллеза – как не заразиться?>>Они могут расти как в продуктах, находящихся в холодильнике, так и сохраняют жизнеспособность в рассоле. При 70 °С они погибают через полчаса, а при 100 °С – через 3–5 минут. Компанию "Атинати", в которой обнаружили опасное масло, обязали изъять всю продукцию. Инспекторы провели на предприятии внеплановую проверку. Листериоз не является широко распространенной инфекцией, по количеству выявленных случаев он значительно уступает сальмонеллезам и кампилобактериозам, но превосходит их по летальности и тяжести клинического течения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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