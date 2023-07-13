https://sputnik-georgia.ru/20230713/v-gruzii-poslednee-vremya-uchastilis-sluchai-trikhinelleza--kak-ne-zarazitsya-279523408.html

В Грузии последнее время участились случаи трихинеллеза – как не заразиться?

В Грузии последнее время участились случаи трихинеллеза – как не заразиться?

Трихинеллезом заболеть можно только через прием зараженного мяса, заявил эксперт 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Количество случаев трихинеллеза, выявленных в Грузии за последнее время, не тревожно, заявил менеджер проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Михаил Сохадзе. В Грузии за последние два месяца выявили пять случаев трихинеллеза. Национальное агентство продовольствия призвало граждан Грузии не покупать мясо неизвестного происхождения из-за опасности покупки некачественной и зараженной продукции. Как отметил Сохадзе, трихинеллезом заболеть можно только через прием зараженного мяса. По его словам, в мире в целом фиксируется около 10 тысяч подобных случаев, в том числе и в ЕС. Например, в 2020 году было зафиксировано около 120 случаев, из них около 80 – в Италии. Это заболевание раньше встречалось чаще, однако после того, как в мире появились фермы, куда грызуны реже проникали, тысячи случаев сократились до единичных фактов. "В Грузии последний случай когда был, не могу припомнить. Случаи в основном встречались среди охотников, поскольку они не проверяли мясо. Помню те, у кого были свиньи. Когда резали их часто, несли на проверку к ветеринару. Проверка очень легкая", – подчеркнул Сохадзе. По его словам, в семейные хозяйства грызуны часто проникают, а свинья такое животное, которое ест все. Ему даже характерен каннибализм. Что мы едим: жителей Грузии предупредили об опасном мясе >>Трихинеллез развивается одинаково как среди животных, так и среди людей. Как отметил Сохадзе, у человека первые боли в желудке и чувство тошноты появляется тогда, когда трихинелла старается проникнуть в слизистую оболочку желудка. Затем она переходит в кишечник. Через две недели размножается и переходит в мышцы. Трихинеллез очень патогенный и аллергичный, повреждает поперечную мышцу, может проникнуть и до сердечной мышцы, а в основном собирается в части диафрагмы. В поперечных мышцах живет по 20-30 лет. Специалист также дал советы, что должны учитывать граждане при покупке мяса. По словам Сохадзе, мясо должно пройти проверку ветеринара. По мнению Сохадзе, те лица, которые продали зараженное мясо, добыли его недобросовестно. Предположительно, зараженных свиней зарезали не на скотобойне. Сохадзе призывает покупать мясо только там, где соблюдены соответствующие условия. Мясо должно храниться обязательно на полках, где температура не превышает +6 градусов. Если животное зарезали на скотобойне, то есть и соответствующая этикетка. "От мяса свинины, которую зарезали на скотобойне, человек не должен заболеть трихинеллезом. Это уже аксиома", – отметил Сохадзе. Что мы едим – в Тбилиси закрыли мясной магазин с опасной продукцией>>Агентство продовольствия Грузии призывает население не покупать мясо в неорганизованных торговых объектах, где не представлена "Форма 2" – это документ, подтверждающий ветеринарную проверку. Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта (трихинеллы). Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и другое. Заболеть человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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