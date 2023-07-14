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Грузинский для туристов – ключевые слова и фразы

Грузинский для туристов – ключевые слова и фразы

Для грузин попытки туристов говорить на грузинском – это знак уважения 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T12:26+0400

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грузия

аналитика

юнеско

илья чавчавадзе

культура

справки

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Туризм в Грузии процветает, а параллельно с ним популярность приобретает грузинский язык. Если раньше туристы общались с местными жителями на английском или русском или пытались объяснить что-то жестами, то теперь все чаще из уст гостей из-за рубежа можно услышать грузинские слова. Для кого-то это может быть мелочью, а для грузин, для которых родной язык почти что святыня, это многое значит. Основополагающие принципы грузинской нации лучше всего охарактеризовал выдающийся грузинский писатель и общественный деятель начала XX века Илья Чавчавадзе: язык, Родина, вера (ენა, მამული, სარწმუნოება). Так что для грузин попытки туристов говорить на грузинском - это знак уважения. Sputnik Грузия составил небольшой список самых необходимых слов и фраз на грузинском, которые помогут проще расположить к себе жителей гостеприимной Грузии. Немного теории Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен. Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское). Всего в грузинском 33 буквы, из которых пять гласных. При этом отсутствуют заглавные буквы, слова пишутся и слышатся одинаково, а у существительных нет рода. В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности. Самое первое произведение на грузинском языке "Мученичество Шушаник" датируется V веком. Его автором является Яков Цуртавели (также Яков Цуртавский, священник Яков). От теории к практикеНачнем с самого главного слова, без которого диалог обычно не начинается – приветствия. Грузины во время приветствия желают друг другу не здоровья – английское "хеллоу" от "health", русское "здравствуйте", а "победы" – "гамарджоба" от "гамарджвеба". В качестве же доброго напутствия желают не спокойствия, а мира: мирной ночи – "гаме мшвидобиса", мирного утра – "дила мшвидобиса" и т. д. А на прощанье говорят "мшвидобит" (с миром) или просто "нахвамдис" (до свидания). Где отдохнуть в Грузии летом 2023: море, горы, оздоровительные курорты>>Чтобы поблагодарить кого-то, достаточно сказать "мадлоба" или "диди мадлоба" – большое спасибо. Для более опытных туристов еще одно слово – "гаихаре", что означает "возрадуйся". А вот если поблагодарили вас, говорите "араприс" – не за что. Согласиться с чем-то на грузинском легко и просто – "да" переводится как "ки" или в вежливой форме "диах". "Нет" переводится как "ара". Дальше – больше Если вы научились приветствовать и прощаться, можно идти дальше. Смоделируем ситуацию: вы находитесь в аэропорту и должны добраться до города. Для этого нужно спросить "укацравад, рогор мивиде калакамде?", что дословно переводится как "извините, как дойти до города?". Но не пугайтесь, идти пешком необязательно – это особенность грузинского языка. Пришло время знакомиться. Чтобы представиться, нужно сказать "ме мквиа…" ("меня зовут…"). "Как тебя/вас зовут?" – "ра гквиа"? На вопрос "как дела?" – "рогор хар?" – отвечаем: "Каргад, шен/тквен?" ("хорошо, ты/вы как?"). Если же все не очень "каргад", предлагаем антоним – "цудад" ("плохо"). В Грузии руки так и чешутся купить что-то вкусное, поэтому словосочетание "ра гирс?" ("сколько стоит?") вам точно понадобится. На рынке уже научились общаться с туристами жестами, а многие знают русский, но услышанное на родном языке слово может задобрить продавца, и он даже сделает скидку. Если вы сочли что-то вкусным, скажите "ра гемриэлиа". Ну и напоследок о любви. Любовь на-грузинском – "сикварули". Если же вы решили признаться в любви, к примеру Грузии, скажите "ме шен миквархар, Сакартвело".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, юнеско, илья чавчавадзе, культура, справки