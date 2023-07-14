https://sputnik-georgia.ru/20230714/kompaniya-po-dobyche-margantsa-v-gruzii-pozabotitsya-o-prirode--plan-predstavili-deputatam-279562874.html
Компания по добыче марганца в Грузии позаботится о природе – план представили депутатам
Компания по добыче марганца в Грузии позаботится о природе – план представили депутатам
Если новые технические устройства успешно пройдут испытания, то их установят на всех заводах и проблема загрязнения реки горными частицами руды - шламами будет... 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T14:34+0400
2023-07-14T14:34+0400
2023-07-14T14:35+0400
грузия
новости
экономика
georgian manganese
майя битадзе
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в Грузии Georgian Manganese планирует решить проблему загрязнения реки Квирила (регион Имерети) шламами из-за добычи ферросплавов открытым способом, руководство ознакомило с двухлетним планом действий парламентской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.Качество воды в реке Квирила в районе Чиатура, где и находится месторождение марганцевой руды, крайне важно для местных жителей. Они не раз протестовали, требуя решить проблему питьевой воды, которая бывает непригодна из-за производственного процесса на заводах Georgian Manganese. Кроме того, по их словам, из-за работы карьеров загрязнена окружающая среда.На данном этапе ведется проектирование шламопровода, после чего начнутся непосредственно строительные работы, отметил он.В ходе ознакомления с планом действий председатель парламентского комитета охраны окружающей среды Майя Битадзе положительно оценила проводимые в регионе работы в направлении охраны окружающей среды и достигнутый прогресс. По ее словам, были обсуждены все планы на будущее, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки, чтобы решить все экологические проблемы, которые годами беспокоят регион. Забастовка в Чиатура: сторонам удалось договориться>>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, georgian manganese, майя битадзе, парламент грузии
грузия, новости, экономика, georgian manganese, майя битадзе, парламент грузии
Компания по добыче марганца в Грузии позаботится о природе – план представили депутатам
14:34 14.07.2023 (обновлено: 14:35 14.07.2023)
Если новые технические устройства успешно пройдут испытания, то их установят на всех заводах и проблема загрязнения реки горными частицами руды - шламами будет решена
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в Грузии Georgian Manganese планирует решить проблему загрязнения реки Квирила (регион Имерети) шламами из-за добычи ферросплавов открытым способом, руководство ознакомило с двухлетним планом действий парламентской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Качество воды в реке Квирила в районе Чиатура, где и находится месторождение марганцевой руды, крайне важно для местных жителей. Они не раз протестовали, требуя решить проблему питьевой воды, которая бывает непригодна из-за производственного процесса на заводах Georgian Manganese. Кроме того, по их словам, из-за работы карьеров загрязнена окружающая среда.
"Важным вопросом по-прежнему остаются две основные проблемы. Это проблема рекультивации земельных участков, как техническая, так и биологическая. А также проблема загрязнения реки Кврила шламами", - сказал новый специальный управляющий Georgian Manganese Бесик Киртадзе на рабочей встрече в парламенте.
На данном этапе ведется проектирование шламопровода, после чего начнутся непосредственно строительные работы, отметил он.
"В то же время на одном из заводов в ущелье Жучула уже установлены новые технические устройства, так называемые стакер-циклоны. В случае успешного проведения тестовых работ подобные устройства будут установлены на всех заводах, что окончательно решит проблему загрязнения реки Квирила шламом", - заявил он.
В ходе ознакомления с планом действий председатель парламентского комитета охраны окружающей среды Майя Битадзе положительно оценила проводимые в регионе работы в направлении охраны окружающей среды и достигнутый прогресс.
"Хотя мы добились определенного прогресса в различных направлениях как по очистке рек, так и по рекультивационным работам, все еще есть вопросы, требующие срочного решения", - заявила Битадзе.
По ее словам, были обсуждены все планы на будущее, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки, чтобы решить все экологические проблемы, которые годами беспокоят регион.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.
Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди".
Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки.