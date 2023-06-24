https://sputnik-georgia.ru/20230624/zabastovka-v-chiatura-storonam-udalos-dogovoritsya---278924485.html

Забастовка в Чиатура: сторонам удалось договориться

Забастовка в Чиатура: сторонам удалось договориться

Горняки в Чиатура бастуют уже более двух недель – производство полностью приостановлено 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Представители компании Georgian Manganese Holding, оперирующей шахтами в Чиатура на западе Грузии, и работники шахты подписали соглашение медиации, говорится в сообщении Минтруда страны.Горняки в Чиатура бастуют уже более двух недель, производство полностью приостановлено. Несколько человек во время забастовки зашили себе глаза и рот, а также пытались перерезать вены. Часть из них проводит акции протеста в Тбилиси – они разбили перед парламентом палатки и объявили бессрочную голодовку с требованием улучшения трудовых условий и повышения зарплат. Протест у парламента Грузии: часть бастующих шахтеров объявила голодовку >>По информации Минздрава, достигнуто согласие по всем требованиям. Что касается повышения заработной платы, стороны договорились, что к заработной плате, выплачиваемой в период с 1 января 2023 года по 1 июля, будет добавлено 5%, а к заработной плате, выплачиваемой с 1 июля, ставка увеличится до 12%. Кроме того, по соглашению будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители всех сторон. Именно этот орган будет работать над исправлением существующих пробелов в направлении соблюдения трудовых прав и безопасности работников. Также в течение трех месяцев эта же комиссия должна составить план выхода компании из кризиса. Шахтеры из Чиатура протестуют в Тбилиси: они хотят повышения зарплат – фото >>Шахтеры объявили забастовку после того, как в начале июня руководство Georgian Manganese заявило о необходимости минимизации административных расходов и переходе с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой. Причиной были названы финансовые убытки компании. Гендиректор Georgian Manganese Лаша Тутберидзе заявил, что горняки, несмотря на то, что предприятие не работает, получают 60% от своей зарплаты, что составляет около 1,5 тысячи лари для занятых в вахтовой части. По словам Тутберидзе, к этому времени убытки составляют 32 миллиона долларов. Несмотря на это, горняки, которые работают в т. н. вахтовой части, получают более 2,3 тысячи лари. Зарплата в 2023 году в среднем на 118% больше, чем в 2019-м. Всего в Чиатура на рудниках и карьерах работает 3 380 человек. Средняя зарплата без учета транспортировки и медицинской страховки составляет 2 200 лари (845 долларов). Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Georgian Manganese Holding является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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