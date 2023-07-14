https://sputnik-georgia.ru/20230714/obvinyaemyy-v-iznasilovanii-docheri-zhitel-batumi-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-279552969.html

Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Батуми будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в изнасиловании дочери житель Батуми будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в прошлом был неоднократно судим, сообщают СМИ 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T12:26+0400

2023-07-14T12:26+0400

2023-07-14T12:26+0400

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батуми

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Батумский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней дочери, сообщает Аджарское телевидение. Тем самым судья Тамар Бежанишвили удовлетворила ходатайство прокуратуры, требующей поместить мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего члена семьи, под арест до вынесения приговора. Судебное заседание было закрытым исходя из интересов подростка.Жителю Батуми предъявили обвинение в изнасиловании дочери – позиция прокуратуры>> Мужчина был арестован несколько дней назад по обвинению в сексуальном насилии над подростком. По словам его адвоката, задержанный не признает свою в вину. Он не согласен с обвинением и использует право хранить молчание. По информации прокурора Анны Роква, расследование ведется в связи с сексуальным насилием над членом семьи. Других деталей прокурор не сообщает. По распространившейся информации, подросток рассказала о случившемся своей подруге, которая обратилась к следственным органам. Девочке уже провели экспертизу. По данным СМИ, подросток жила под опекой бабушки. Что касается обвиняемого, то по существующей информации, в прошлом он неоднократно был судим. Накануне прокуратур призвала СМИ и общественность воздержаться от распространения деталей дела и персональных данных ребенка по всем подобным делам, чтобы не допустить нарушения интересов несовершеннолетних и не нанести им дополнительную психологическую травму.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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