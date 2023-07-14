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Партнеры должны действовать по-партнерски – вице-премьер ответила послу США
Партнеры должны действовать по-партнерски – вице-премьер ответила послу США
Благодаря реформам грузинский суд стал прозрачным и независимым, заявила вице-премьер 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T23:25+0400
2023-07-14T23:25+0400
2023-07-14T23:42+0400
грузия
новости
политика
тея цулукиани
келли дегнан
госдепартамент сша
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Партнеры должны вести себя по-партнерски и не оскорблять грузинских судей, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя заявление посла США Келли Дегнан. США в апреле 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По словам Дегнан, судьи, против которых были введены санкции, мешали демократическому пути Грузии и развитию судебной системы. В то же время она отметила, что грузинский суд стал прозрачным и независимым. "Я считаю, что благодаря тем реформам, которые прошли четыре волны, плюс принятием Кодекса правосудия несовершеннолетних и изменениями очень многих процессуальных норм, адвокаты и прокуроры действительно стали равноправными сторонами в зале суда, а процессы стали прозрачными . Я считаю, что грузинский суд сегодня более независим, беспристрастен и более компетентен, чем когда-либо", – сказала Цулукиани. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Вмешательство в судебную независимость Грузии – Кобахидзе ответил на заявление посла США >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тея цулукиани, келли дегнан, госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, тея цулукиани, келли дегнан, госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии
Партнеры должны действовать по-партнерски – вице-премьер ответила послу США
23:25 14.07.2023 (обновлено: 23:42 14.07.2023)
Благодаря реформам грузинский суд стал прозрачным и независимым, заявила вице-премьер
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Партнеры должны вести себя по-партнерски и не оскорблять грузинских судей, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя заявление посла США Келли Дегнан.
США в апреле 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По словам Дегнан, судьи, против которых были введены санкции, мешали демократическому пути Грузии и развитию судебной системы.
"Мы, как правительство, продолжаем заботиться о судебной системе в плане реформ и совершенствования административной практики, но пусть никто не обижается, сегодняшний грузинский судья не пешка. Поэтому давайте уважать грузинских судей, пожалуйста, не оскорбляйте грузинский народ, оскорбляя грузинского судью, потому что народ может молчать, но он слышит и запоминает оскорбления. Мы партнеры, поэтому должны действовать как партнеры", – сказала Теа Цулукиани.
В то же время она отметила, что грузинский суд стал прозрачным и независимым.
"Я считаю, что благодаря тем реформам, которые прошли четыре волны, плюс принятием Кодекса правосудия несовершеннолетних и изменениями очень многих процессуальных норм, адвокаты и прокуроры действительно стали равноправными сторонами в зале суда, а процессы стали прозрачными . Я считаю, что грузинский суд сегодня более независим, беспристрастен и более компетентен, чем когда-либо", – сказала Цулукиани.
Санкции США против грузинских судей
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.