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Партнеры должны действовать по-партнерски – вице-премьер ответила послу США

Партнеры должны действовать по-партнерски – вице-премьер ответила послу США

Благодаря реформам грузинский суд стал прозрачным и независимым, заявила вице-премьер 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T23:25+0400

2023-07-14T23:25+0400

2023-07-14T23:42+0400

грузия

новости

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тея цулукиани

келли дегнан

госдепартамент сша

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Партнеры должны вести себя по-партнерски и не оскорблять грузинских судей, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя заявление посла США Келли Дегнан. США в апреле 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По словам Дегнан, судьи, против которых были введены санкции, мешали демократическому пути Грузии и развитию судебной системы. В то же время она отметила, что грузинский суд стал прозрачным и независимым. "Я считаю, что благодаря тем реформам, которые прошли четыре волны, плюс принятием Кодекса правосудия несовершеннолетних и изменениями очень многих процессуальных норм, адвокаты и прокуроры действительно стали равноправными сторонами в зале суда, а процессы стали прозрачными . Я считаю, что грузинский суд сегодня более независим, беспристрастен и более компетентен, чем когда-либо", – сказала Цулукиани. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Вмешательство в судебную независимость Грузии – Кобахидзе ответил на заявление посла США >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тея цулукиани, келли дегнан, госдепартамент сша, санкции сша против судей грузии