https://sputnik-georgia.ru/20230714/vmeshatelstvo-v-sudebnuyu-nezavisimost-gruzii--kobakhidze-otvetil-na-zayavlenie-posla-ssha-279570512.html

Вмешательство в судебную независимость Грузии – Кобахидзе ответил на заявление посла США

Вмешательство в судебную независимость Грузии – Кобахидзе ответил на заявление посла США

Власти Грузии считают, что США ввели санкции против грузинских судей безосновательно 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T19:26+0400

2023-07-14T19:26+0400

2023-07-14T19:26+0400

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ираклий кобахидзе

сша

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Введение визовых ограничений в отношении грузинских судей является грубым нарушением принципа независимости суда и Конституции Грузии, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление посла США в Грузии Келли Дегнан. США 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". По словам Дегнан, судьи, против которых были введены санкции, мешали демократическому пути Грузии и развитию судебной системы. По оценке Кобахидзе, введение санкций против судей без каких-либо доказательств является нарушением презумпции невиновности. Как отметил Кобахидзе, подобные методы принимались до 2012 года, до прихода к власти "Грузинской мечты", во времена "Единого национального движения". "Нацдвижение" использовало подобные методы до 2012 года, наказывало судей без доказательств, а сейчас (наказывают – ред.) из-за пределов страны, что категорически неприемлемо. Это принципиально неприемлемо, и в связи с этим у нас будет очень строгая реакция и в будущем", – отметил он. Санкции США против грузинских судей Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Цель США завладеть судебной системой Грузии – "Сила народа">>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, келли дегнан, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, ираклий кобахидзе, сша, санкции сша против судей грузии