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Сотрудников сектора туризма в Грузии учат оказывать первую медпомощь
Сотрудников сектора туризма в Грузии учат оказывать первую медпомощь
Тренинги проводят представители Красного креста в Грузии 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T13:51+0400
2023-07-14T13:51+0400
2023-07-14T13:51+0400
грузия
новости
туризм
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Тренинг "Первая помощь" проводится для порядка 250 сотрудников туристического сектора в разных регионах Грузии, сообщили в Национальной администрации туризма.Двухдневный тренинг проводит Общество Красного креста Грузии. Тренинг включает как теоретическую, так и практическую часть обучения. Цель тренинга – улучшить качество обслуживания в гостиницах, турагентствах, объектах питания, среди гидов. Мероприятия проходят в Тбилиси, Гори, Каспи, Кутаиси, Цхалтубо, Тетрицкаро, Батуми, Телави, Амбролаури, Зугдиди, Местиа и Степанцминда.После завершения тренинга Национальная администрация туризма Грузии передаст участникам соответствующие сертификаты."Первая помощь для сектора туризма, гидов, туроператоров, гостиниц особенно важна во время этого жаркого сезона, когда у нас много туристов. Такой тренинг часто проводят в разных странах Европы, и для Грузии тоже очень важно, чтобы мы знали, что готовы к чрезвычайным ситуациям", – сказала директор турагентства "Горджа трипс" Лела Корчилава.Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото>>Эксперты ожидают, что летний туристический сезон в Грузии в 2023 году будет лучше по сравнению с предыдущими и страну посетит еще большее количество туристов.Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021-м. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм
Сотрудников сектора туризма в Грузии учат оказывать первую медпомощь
Тренинги проводят представители Красного креста в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Тренинг "Первая помощь" проводится для порядка 250 сотрудников туристического сектора в разных регионах Грузии, сообщили в Национальной администрации туризма.
Двухдневный тренинг проводит Общество Красного креста Грузии. Тренинг включает как теоретическую, так и практическую часть обучения. Цель тренинга – улучшить качество обслуживания в гостиницах, турагентствах, объектах питания, среди гидов. Мероприятия проходят в Тбилиси, Гори, Каспи, Кутаиси, Цхалтубо, Тетрицкаро, Батуми, Телави, Амбролаури, Зугдиди, Местиа и Степанцминда.
"Как для частного сектора, так и для любого человека важны эти знания, первая помощь, чтобы знать, как сохранить жизнь человеку… Участники работали с манекеном, тренировались, как провести разные манипуляции в рамках оказания первой помощи", – заявил офицер первой помощи Общества Красного креста Грузии Ираклий Цурцумия.
После завершения тренинга Национальная администрация туризма Грузии передаст участникам соответствующие сертификаты.
"Первая помощь для сектора туризма, гидов, туроператоров, гостиниц особенно важна во время этого жаркого сезона, когда у нас много туристов. Такой тренинг часто проводят в разных странах Европы, и для Грузии тоже очень важно, чтобы мы знали, что готовы к чрезвычайным ситуациям", – сказала директор турагентства "Горджа трипс" Лела Корчилава.
Эксперты ожидают, что летний туристический сезон в Грузии в 2023 году будет лучше по сравнению с предыдущими и страну посетит еще большее количество туристов.
Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021-м. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.