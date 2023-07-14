https://sputnik-georgia.ru/20230714/sotrudnikov-sektora-turizma-v-gruzii-uchat-okazyvat-pervuyu-medpomosch-279560417.html

Сотрудников сектора туризма в Грузии учат оказывать первую медпомощь

Сотрудников сектора туризма в Грузии учат оказывать первую медпомощь

Тренинги проводят представители Красного креста в Грузии 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T13:51+0400

2023-07-14T13:51+0400

2023-07-14T13:51+0400

грузия

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туризм

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Тренинг "Первая помощь" проводится для порядка 250 сотрудников туристического сектора в разных регионах Грузии, сообщили в Национальной администрации туризма.Двухдневный тренинг проводит Общество Красного креста Грузии. Тренинг включает как теоретическую, так и практическую часть обучения. Цель тренинга – улучшить качество обслуживания в гостиницах, турагентствах, объектах питания, среди гидов. Мероприятия проходят в Тбилиси, Гори, Каспи, Кутаиси, Цхалтубо, Тетрицкаро, Батуми, Телави, Амбролаури, Зугдиди, Местиа и Степанцминда.После завершения тренинга Национальная администрация туризма Грузии передаст участникам соответствующие сертификаты."Первая помощь для сектора туризма, гидов, туроператоров, гостиниц особенно важна во время этого жаркого сезона, когда у нас много туристов. Такой тренинг часто проводят в разных странах Европы, и для Грузии тоже очень важно, чтобы мы знали, что готовы к чрезвычайным ситуациям", – сказала директор турагентства "Горджа трипс" Лела Корчилава.Спасатели Аджарии готовы к новому туристическому сезону – фото>>Эксперты ожидают, что летний туристический сезон в Грузии в 2023 году будет лучше по сравнению с предыдущими и страну посетит еще большее количество туристов.Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году страну посетило 3,6 млн туристов – на 131,6% больше, чем в 2021-м. Грузия восстановила рекордные показатели 2019 года (до пандемии) на 71,9%. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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