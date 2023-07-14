https://sputnik-georgia.ru/20230714/vaktsina-protiv-virusa-papillomy-dostupna-v-gruzii-i-dlya-malchikov-279573979.html

Вакцина против вируса папилломы доступна в Грузии и для мальчиков

Вакцина против вируса папилломы доступна в Грузии и для мальчиков

Прививку против вируса папилломы ввели в национальный календарь в 2019 году для девочек до 12 лет 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Вакцина против вируса папилломы внесена в национальный календарь прививок Грузии и для мальчиков в возрасте 10-12 лет. Соответствующий приказ опубликован в законодательном вестнике Грузии, и он уже вошел в силу. До этого сделать вакцину могли только девочки. Прививку делают два раза с интервалом в шесть месяцев. Прививку против вируса папилломы ввели в национальный календарь в 2019 году для девочек до 12 лет. В 2022 году возраст повысили и прививаться в рамках дополнительного мероприятия госпрограммы иммунизации могли и девочки в возрасте 13-18 лет. С 2023 года сделать эту прививку могут девушки до 26 лет. Кампания по популяризации вакцинации против вируса папилломы стартовала в Грузии >>Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет собой группу вирусов, чрезвычайно широко распространенную во всем мире. Существует более 100 типов ВПЧ, из которых по меньшей мере 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается, главным образом, при сексуальных контактах. Вакцинация против ВПЧ обеспечивает долгосрочную защиту от рака шейки матки среди женщин. По данным ВОЗ, согласно результатам клинических испытаний, вакцины против вируса папилломы безопасны и очень эффективны. Поэтому предпочтительнее проводить вакцинацию до первого сексуального контакта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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