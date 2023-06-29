https://sputnik-georgia.ru/20230629/tsel-ssha-zavladet-sudebnoy-sistemoy-gruzii--sila-naroda-279098811.html

Цель США завладеть судебной системой Грузии – "Сила народа"

Цель США завладеть судебной системой Грузии – "Сила народа"

Власти Грузии уже больше двух месяцев безрезультатно просят предоставить Госдеп США доказательства обоснованности введения санкций против грузинских судей 29.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-29T16:36+0400

2023-06-29T16:36+0400

2023-06-29T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Власти США хотят завладеть системой правосудия в Грузии, а мартовские акции протеста в Тбилиси позволили им думать, что пора начинать атаку в этом направлении, и ввели санкции против грузинских судей, написал член общественного движения "Сила народа" Давид Картвелишвили на своей странице в соцсети.С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили масштабные акции протеста против принятия закона об "иноагентах", которые привели к отзыву законопроекта. Спустя месяц ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей, Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия, и одного бывшего судьи, Валериана Церцвадзе, за "вовлеченность в значительную коррупцию".По его словам, в операции по "опрокидыванию" власти в Грузии, кроме открытия так называемого "второго фронта" и "Майдана", был еще один важный момент – введение санкций в отношении грузинских судей. Каладзе выступил за снятие санкций США с грузинских судей>>Как отметил Картвелишвили, когда 5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, принимая во внимание "исключительность и серьезность" обвинений в коррупции, он вводит санкции в отношении трех действующих и одного бывшего судьи Грузии – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе – изначально создалось впечатление, что решение стало неожиданностью для большей части местного политического спектра, а также для посла США в Грузии Келли Дегнан, посольства и местного американского "стафа". По словам Картвелишвили, в наложении санкций особую роль сыграло окружение основателя телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия, которого 22 июня помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Скорее всего, как считает Картвелишвили, непосредственными авторами введенных санкций можно считать американского политолога Майкла Макфолла и американского политэкономиста Фрэнсиса Фукуяму, а в качестве основного координатора (грузинская сторона) – руководителя общественной организации "Центр исследований экономической политики" Нино Эвгенидзе. Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты">>Как отметил Картвелишвили, группа лиц, попавших под санкции 5 апреля, считалась частью клана и должна была быть заменена людьми, которые доброжелательны к США. "Известно, что еще в 2020-2021 годах американская сторона в качестве меры обеспечения упомянутой замены планировала прекратить/уменьшить свое финансирование и публично, прямо "свалить" вызванный этим результат на судейский клан, чтобы спровоцировать внутреннюю институциональную конфронтацию с ним. Однако указанное решение было тогда отклонено, так как указанный шаг препятствовал взаимному сотрудничеству с судебной системой", – написал Картвелишвили. Санкции США против грузинских судейСША 5 апреля ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей, Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия, и одного бывшего судьи, Валериана Церцвадзе, за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. Госдеп США должен снять санкции с грузинских судей – спикер парламента Грузии>>При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции. Движение "Сила народа" известно своей критикой посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты, бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта", начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после начали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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